Astronauten unter Stress: Wie wirkt sich Schwerelosigkeit auf den Körper aus?

Es ist ein alter Traum der Menschheit, in Raumschiffen durch den Weltraum zu gleiten, ferne Planeten zu besuchen und an seltsamen Sternen vorbei zu fliegen. Abgesehen von der Tatsache, dass es bisher nur schnelle Raumschiffe gibt, die solche Reisen nur in Science-Fiction-Filmen durchführen können, stellt sich eine ganz andere Frage: Wie wirken sich lange Aufenthalte im Weltraum tatsächlich auf den menschlichen Organismus aus?