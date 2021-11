Astronaut unternimmt als erste Chinesin einen Weltraumspaziergang

Astronaut Wang Yaping war die erste Chinesin, die im Weltraum spazieren ging, teilten die Behörden am Montag mit, als ihr Team im Rahmen des Baus in Classes einen sechsstündigen Aufenthalt außerhalb der Raumstation Tiangong machte.

Tiangong – was „himmlischer Palast“ bedeutet – ist die neueste Verwirklichung von Chinas Willen, eine große Weltraummacht zu werden, nachdem ein Rover auf dem Mars gelandet und Sonden zum Mond geschickt wurden.

Sein Kernmodul ist Anfang dieses Jahres in die Umlaufbahn eingetreten, die Station soll bis 2022 betriebsbereit sein.

Wang und sein Kollege Zhai Zhigang verließen am Sonntagabend die Kapsel – winkten der Kamera zu, als sie außerhalb der Station angeschnallt waren – und installierten einen Kleiderbügel und Transferverbinder.

„Dies ist die erste außerfahrzeugliche Aktivität der Besatzung der Shenzhou-13, und es ist auch die erste in Chinas Weltraumgeschichte, an der eine Astronautin beteiligt war“, sagte der chinesische Weltraummann am Montag in einer Erklärung.

„Der gesamte Prozess verlief reibungslos und war erfolgreich“, fügte die Agentur hinzu und sagte, es sei vorbei.

Tiangong wird voraussichtlich mindestens 10 Jahre lang operieren, und die drei Astronauten sind die zweite Gruppe, die dort bleibt. Wang ist die erste Frau, die sie besucht.

Mission Commander Zhai ist ein ehemaliger Kampfpilot, der 2008 Chinas ersten Weltraumspaziergang durchführte.

Die Operation am Sonntag fand nur wenige Wochen nach dem Start von Wang, Zhai und dem dritten Teammitglied Ye Guangfu vom Jiuquan-Startzentrum in der Wüste Gobi im Nordwesten Chinas statt.

Ye, der während des Marsches drinnen blieb, um seine Teamkollegen zu unterstützen, ist Pilot der Volksbefreiungsarmee.

Ihre Aufgabe ist es, Ausrüstung und Testtechnik für den zukünftigen Bau einzurichten, wobei mindestens ein zusätzlicher Weltraumspaziergang geplant ist.

Das Team wird voraussichtlich sechs Monate am Bahnhof verbringen.

Die bisherige Rekordbesatzung, die die erste Mission nach Tiangong geflogen hatte, kehrte im September nach drei Monaten dort zur Erde zurück. – AFP