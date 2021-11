Armenien und Aserbaidschan einigen sich nach Grenzkonflikten auf Waffenruhe, sagt das armenische Verteidigungsministerium

Armenien hatte Moskau gebeten, es nach den schlimmsten Kämpfen in a . zu verteidigen 44 Tage Krieg letztes Jahr zwischen ethnischen armenischen Streitkräften und der aserbaidschanischen Armee in der Enklave Berg-Karabach, bei der mindestens 6.500 Menschen ums Leben kamen.

Dieser Konflikt endete, nachdem Russland, das eine Militärbasis in Armenien hat, ein Friedensabkommen ausgehandelt und fast 2.000 Friedenstruppen in die Region entsandt hatte. Die Türkei hat sich auf die Seite Aserbaidschans gestellt, das Landstriche zurückgewonnen hat, die in einem früheren Konflikt verloren gegangen waren.

„In Übereinstimmung mit einem von russischer Seite ausgehandelten Abkommen ist das Feuer im östlichen Teil der armenisch-aserischen Grenze eingestellt worden und die Lage ist relativ stabil“, teilte das armenische Verteidigungsministerium mit.

Das aserbaidschanische Verteidigungsministerium reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme von Reuters.