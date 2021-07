Anwohner fliehen, als Winde massive Waldbrände in der Südtürkei schüren

ANKARA, 28. Juli (Reuters) – Ein massiver Waldbrand in der Südtürkei breitete sich auf die Stadt Manavgat aus, als die Flammen am Mittwoch durch starke Winde angefacht wurden, sagte der örtliche Bürgermeister und Fernsehaufnahmen zeigten, wie Einheimische zu ihren Autos rannten, als die Straßen waren in Rauch eingehüllt.

Das Filmmaterial zeigte schwarze Rauchwolken, die aus dem Wald rund um Manavgat, 75 km (45 Meilen) östlich des Ferienortes Antalya aufstiegen, und Bürgermeister Sukru Sozen sagte, die Flammen hätten nachgelassen und sich auf das Stadtzentrum ausgebreitet, wo viele Gebäude evakuiert wurden.

„Das Feuer hat sich auf die Innenstadt ausgebreitet. Es wächst immer noch mit dem Wind. Wir können das Ausmaß der Schäden nicht feststellen, auch in den Dörfern gibt es Schäden. So etwas haben wir noch nicht gesehen.“ , Sozen sagte der Fernsehsender. Habertürk.

Der Bürgermeister von Antalya, Muhittin Bocek, sagte, das Feuer habe an vier verschiedenen Orten begonnen. Er sagte Haberturk, dass vier Viertel evakuiert worden seien, es aber noch keinen Unfallbericht gebe.

Was das Feuer ausgelöst hat, konnten die Behörden zunächst nicht sagen.

Am 28. Juli 2021 steigen schwarze Rauchschwaden aus dem Wald um Manavgat, 75 km (45 Meilen) östlich des Ferienortes Antalya in der Türkei auf. REUTERS / Kaan Soyturk Weiterlesen

Landwirtschaftsminister Bekir Pakdemirli sagte, die Behörden bekämpften die Flammen mit einem Löschflugzeug, 19 Hubschraubern, 108 Fahrzeugen und etwa 400 Menschen.

Die türkische Agentur AFAD sagte, dass auch Notfallteams aus benachbarten Provinzen hinzugezogen wurden, als die Behörden Siedlungen in der Nähe des Waldes evakuierten.

Antalya, ein beliebtes Reiseziel für ausländische und einheimische Touristen, ist bekannt für seine sengende Sommerhitze. Bocek sagte, die extreme Hitze und der starke Wind schüren das Feuer, während es durch den Kiefernwald fegt.

Das Feuer kommt, als die Türkei in den letzten Wochen eine Reihe von Katastrophen bekämpft, die durch extreme Wetterbedingungen verursacht wurden.

Anfang dieses Monats beschädigten Sturzfluten in den Schwarzmeerprovinzen Rize und Artvin Häuser und Eigentum. Laut AFAD kamen in Rize bei den Überschwemmungen sechs Menschen ums Leben.

Berichterstattung von Tuvan Gumrukcu; Bearbeitung von Alex Richardson

