Einwohner von Idaho protestieren gegen Nelly auf der kommenden Messe wegen Liedern

Einwohner von Nord-Idaho protestieren gegen Nellys Buchung auf ihrer nächsten Messe und deuten darauf hin, dass ihre Lieder “die Verderbtheit unserer Jugend” verursachen. Sie haben speziell ein Problem mit dem Song “Hot In Herre”

Entsprechend Berichte, Nelly wird auf einer ausverkauften Kootenai County Fair im Norden von Idaho sein. Die Menschen in Idaho sind jedoch nicht glücklich. Ein Idahoaner schickte sogar eine E-Mail an den Landkreis und sagte: “Reden Sie darüber, Ihre Seele für Geld an den Teufel zu verkaufen.”

Außerdem, a Email auf der Messe sagte, dass diese besorgten Bürger nicht leugnen, die Zeit zu ändern oder zu versuchen, zu alt zu sein. “Nelly ist nicht Elvis Presley”.

Die North Idaho State Fair hat Nellys Konzert tatsächlich verkauft. Ich weiß nicht, wie wahr oder falsch das ist.

Ich finde das alles sehr interessant. Wenn ich an Künstler dachte, die als grob oder vielleicht etwas übertrieben galten, dachte ich nie an Nelly. Vielleicht liegt es daran, dass ich mit seiner Musik aufgewachsen bin. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher.

Auf jeden Fall wird es interessant sein zu sehen, wohin das alles führt. Wer Nelly nicht kennt, er ist bekannt für Lieder wie “Heiß in Herre“,”Fahr mit mir” und “Kreuzfahrt” mit Florida Georgia Line.

