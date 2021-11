Anna Kiesenhofer ist Österreichische Sportlerin des Jahres

Olympiasiegerin Anna Kiesenhofer wurde nach ihrem überraschenden Solo-Sieg beim Straßenrennen in Tokio Anfang des Sommers kürzlich zur Österreichischen Sportlerin des Jahres und Sportlerin des Jahres in Niederösterreich gekürt.

Der 30-Jährige gewann auch die Kategorie „internationaler Erfolg“ bei der jährlichen Österreich-Auszeichnung des Magazins Die Presse, mit der Österreicherinnen und Österreicher ausgezeichnet werden sollen.

„Für mich ist das ganz im Sinne des Sports. Wir alle geben unser Bestes“, sagte Kiesenhofer bei der Verleihung der Sportlerin des Jahres. „Bisher habe ich nur von der Auszeichnung zur Sportlerin des Jahres gehört. Ich hätte nie gedacht, dass ich sie gewinnen würde.“

„Es ist unglaublich, es ist fast surrealer als bei meinem Sieg in Tokio.

„So viele Auszeichnungen“, fügte sie letzte Woche auf Instagram hinzu. „Ein bisschen verrückt, ein bisschen nett, definitiv anstrengend!“

„Das bedeutet, dass ich in sieben Tagen mehr Gala-Nächte hatte als in den 30 Jahren zuvor und dass sich die jüngste Investition in zwei Kleider gelohnt hat.“

Bei einer Gala in Wien wurde Kiesenhofer neben dem Skirennläufer Vincent Kriechmayr zur Sportlerin des Jahres gekürt. Als Preisträgerin gesellt sie sich zu Anna Gasser und Annemarie Moser-Pröll.

Niederösterreichs Sportler des Jahres ging an seinen Radkollegen und Tour-de-France-Etappensieger Patrick Konrad, während Kiesenhofers Olympiasieg im Kreise von Wissenschaftlern, humanitären Helfern und Aktivisten gewürdigt wurde.

Kiesenhofers Solo-Sieg im Straßenrennen bei den Olympischen Spielen in Tokio ging als erste Goldmedaille Österreichs bei den Olympischen Sommerspielen seit 2004 und als erstes Gold des Landes im Radsport seit 1896 in die Geschichte ein.

Ihre Leistung wurde weltweit anerkannt, da sie als Amateurreiterin hauptsächlich als Mathematikerin an der Eidgenössischen Polytechnischen Schule Lausanne arbeitete und das Rennen überraschend gewonnen hatte. Kiesenhofer lag den ganzen Tag in der Pause, bevor er 41 km vor dem Ziel attackierte, um das Feld zu halten und den prestigeträchtigen Sieg einzufahren.