Angebliche Lebensspuren: Forscher bezweifeln den Venus-Sensationsfund

Es war das Wissenschaftliche Nachrichten im September: Forscher haben Spuren des Lebens auf der Venus gefunden, berichtet zahlreiche Medien . Astronomen der Universität Cardiff hatten zuvor Hinweise auf das Molekül Monophosphin in der Atmosphäre des Planeten gefunden. Die Substanz ist ein Stoffwechselprodukt von Bakterien und wurde daher als Hinweis auf das Leben genommen.

Jetzt hat eine Gruppe unter der Leitung des Astronomen Ignas Snellen von der Universität Leiden die Daten des Alma-Teleskops, das bereits für die erste Venus-Studie verwendet wurde, und die Ergebnisse vor der Veröffentlichung in einer Fachzeitschrift erneut analysiert ins Netz stellen . “Ziel dieser Arbeit ist es, die statistische Zuverlässigkeit durch unabhängige Neuanalysen zu bewerten”, schreibt das Team.

Ergebnis nicht gültig?

Die Forscher kamen zu dem ersten Schluss, dass sich Monophosphan in der Atmosphäre der Venus befindet, indem sie die Frequenzen der Lichtwellen analysierten, die das Alma-Teleskop erfasst hatte. In der sogenannten Spektroskopie ziehen Astronomen Schlussfolgerungen über die chemische Zusammensetzung von Atmosphären. Sie müssen die Daten jedoch statistisch auswerten, was mit verschiedenen Parametern möglich ist.

Die Forscher der Cardiff University hatten Parameter ausgewählt, die das für Monophosphan erforderliche Signal besonders hervorhoben. Trotz dieses Ansatzes reichte die Auslenkung gerade noch aus, um sie zuverlässig vom Hintergrundgeräusch zu unterscheiden.