eBike-Designer Cowboy erhält Investition von 95 Millionen US-Dollar

Cowboy, der E-Bike-Designer mit Sitz in Brüssel, hat 71 Millionen Pfund (95 Millionen US-Dollar) gesammelt, um seine Expansion in den Vereinigten Staaten und darüber hinaus voranzutreiben, berichtete EU Startups.

Die Runde wurde von Exor, dem in Amsterdam ansässigen Risikokapitalfonds, HCVC, dem Pariser Startup-Fonds, und Siam Capital, der in Bangkok ansässigen Investmentfirma, angeführt.

Es gab auch Unterstützung von Tiger Global, Index Ventures, Eothen, Isomer Opportunities Fund, Future Positive Capital und Triple Point Capital.

„Seit dem ersten Tag bei Cowboy haben wir uns darauf konzentriert, das einfachste und intuitivste Fahrgefühl zu entwickeln, das je ein E-Bike erlebt hat“, sagte er Karim Slauui, Mitbegründer und Vizepräsident für Hardwaretechnologien bei Cowboy, in einer Erklärung. „Jetzt können wir mit der Fahrradtechnologie und ihrer Verbindung mit der App noch weiter gehen, um jedem Fahrer ein wirklich nahtloses Fahrraderlebnis zu bieten.“

Cowboy wurde 2017 gegründet und ist auf dem besten Weg, bis 2023 über 100.000 Läufer zu erreichen.

Cowboy ist in Österreich, Belgien, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Spanien, Schweden, Großbritannien und den USA tätig. In diesem Jahr wird es weitere Erweiterungen geben.

Ein Berliner Store wird voraussichtlich im Februar eröffnet. Im Mai wird eine Boutique in Paris ihr Debüt geben.

Der Wettbewerb in Europa um den Elektrorollermarkt floriert weiter. Start-ups haben den Nachhaltigkeitstrend genutzt, um Treibhausgasemissionen zu reduzieren und Staus im Autoverkehr in den dicht besiedelten Städten Europas zu verringern.

Die Pandemie hat Pendler dazu veranlasst, öffentliche Verkehrsmittel zu meiden und nach alternativen Verkehrsmitteln zu suchen, was die Popularität von gemeinsam genutzten Mikro-Elektrofahrzeugen in der Region gesteigert hat.

Im vergangenen Jahr sammelten europäische eScooter-Vermieter wie Voi, Tier und Dott Millionen von Dollar an Risikokapital, um ihre Geschäfte auszubauen, ein klares Zeichen dafür, dass das Wachstum des alternativen Transportmarkts nicht so schnell verlangsamt wird.

