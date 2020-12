Amerikas Flüsse wechseln von blau zu gelb und grün, wie Satellitenbilder zeigen

Ein Drittel der amerikanischen Flüsse hat in den letzten 36 Jahren ihre Farbe dramatisch von blau zu gelb und grün geändert.

Die Forscher analysierten 235.000 Satellitenbilder – aufgenommen über einen Zeitraum von 34 Jahren zwischen 1984 und 2018 – von der NASA und dem Landsat-Programm des US Geological Survey (USGS). Das Ändern von Farbtönen kann in a visualisiert werden Interaktive Karte .

Mehr als die Hälfte dieser Satellitenbilder zeigte Flüsse mit einem dominanten Gelbton, während mehr als ein Drittel der Bilder überwiegend grün waren. Nur 8% der Flussfotos waren größtenteils blau.

“Die meisten Flüsse ändern sich allmählich und sind mit bloßem Auge nicht sichtbar”, sagte der leitende Autor John Gardner, Postdoktorand am Global Hydrology Laboratory der University of North Carolina, gegenüber Live Science. “Aber die Bereiche, die sich am schnellsten ändern, sind eher von Menschenhand geschaffen.”

Flüsse können je nach Menge an suspendiertem Sediment, Algen, Verschmutzung oder gelösten organischen Stoffen im Wasser in Blau-, Grün-, Gelb- oder anderen Farbtönen erscheinen. In der Regel wird Flusswasser grün, wenn mehr Algen blühen oder wenn das Wasser weniger Sediment enthält. Flüsse neigen dazu, gelb zu werden, wenn sie mehr Sediment tragen.

“Sediment und Algen sind beide wichtig, aber zu viel oder zu wenig von beiden kann störend sein”, sagte Gardner.

Trends bewerten

Insgesamt sammelten die Forscher über einen Zeitraum von 34 Jahren 16 Millionen Messungen der 108.000 Kilometer langen Flüsse in den USA, die über 60 Meter breit sind. Dies ermöglichte es ihnen, signifikante Trends bei Farbveränderungen im Laufe der Zeit zu verfolgen.

Mehr als die Hälfte der Flüsse oder 55% haben sich im Laufe der Zeit farblich verändert, jedoch ohne einen klaren Trend im Laufe der Zeit. Ein Drittel änderte während dieser Zeit die Farbe und nur 12% hatten eine konsistente Farbe.

Im Norden und Westen wurden die Flüsse tendenziell grüner, während Teile der östlichen Vereinigten Staaten eher zu gelben Flüssen neigten. Größere Wasserstraßen wie das Ohio Basin und das Upper Mississippi Basin sind ebenfalls blaugrün geworden.

“Die Haupttrends in Gelb oder Grün können besorgniserregend sein”, sagte Gardner, fügte jedoch hinzu, dass “es vom einzelnen Fluss abhängt”.

So wie Blätter im Herbst rot und golden werden, können Flüsse mit den Jahreszeiten auch ihre Farbe ändern, dank Änderungen des Niederschlags, der Schneeschmelze und anderer Faktoren, die den Fluss eines Flusses verändern.

Satellitenbilder haben Brennpunkte aufgedeckt, an denen menschliche Einflüsse wie Dämme, Stauseen, Landwirtschaft und Stadtentwicklung die Farbe einiger Flüsse verändern können.

Diese Änderungen sind jedoch nicht unbedingt dauerhaft.

“Man kann diese Trends völlig in die andere Richtung sehen”, sagte Gardner, “insbesondere wenn die Änderung aufgrund lokaler Misswirtschaft erfolgt, die leicht korrigiert werden kann.”

Überwachung der Flussgesundheit

Die Farbe des Flusses kann zwar keine genauen Zahlen zur Wasserqualität oder zur Gesundheit des Ökosystems liefern, ist jedoch ein guter Indikator für beide Faktoren. Dank Satellitenbildern ist es für Wissenschaftler auch viel einfacher, Farben zu messen als die Wasserqualität.

“Es ist eine sehr einfache Metrik, die so viele Dinge beinhaltet”, sagte Gardner. “Aber es kann verwendet werden, um Bereiche zu identifizieren, die sich sehr schnell ändern.”

Von dort aus könnten Wissenschaftler feststellen, was die Veränderung verursacht, sagte er.

Weitere Untersuchungen sind erforderlich, um festzustellen, wie genau die Flussfarbe bei der Bestimmung der Gesundheit des Ökosystems ist und auf welche Änderungen zu achten ist.

Die Ergebnisse der Forscher wurden am 6. Dezember in der Zeitschrift veröffentlicht Geophysikalische Forschungsbriefe .

Ursprünglich geschrieben auf Live Science.