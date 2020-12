PlayStation Plus-Spiele für Januar 2021 angekündigt

Sony hat angekündigt, dass die PlayStation Plus-Spiele für Januar 2021 die PS5-Version von Maneater und die PS4-Versionen von Shadow of the Tomb Raider und GreedFall sind. PlayStation.Blog, Alle diese Spiele sind vom Dienstag, dem 5. Januar, bis zum Montag, dem 1. Februar, verfügbar. Es ist wichtig zu beachten, dass die PS4-Version von Maneater in dieser Spieleserie nicht verfügbar ist und Maneater in Saudi-Arabien nicht verfügbar ist.Darüber hinaus ist GreedFall nicht im Nahen Osten (ersetzt durch Assetto Corsa), Japan oder Südkorea (ersetzt durch Mistover) verfügbar.

In unserer Rezension zu Maneater sagten wir: “Es macht absolut Spaß, als mutierte Kiefer auf Steroiden zu spielen! Maneater kaut die metaphorische Landschaft so oft auf, wie er Sie dazu bringt, die Menschen und die verschiedenen Wasserbewohner des Golfs von Mexiko zu verschlingen. und das ist gute dumme Unterhaltung. – für einen Moment. “

Hast du Maneater gespielt? JA NEIN

In unserer Rezension zu Shadow of the Tomb Raider sagten wir: “Mit einer Geschichte, die es schafft, die Grenze zwischen Spaß auf hohem Niveau und geerdeter Charaktererkundung zufriedenstellend zu überschreiten, schließt Shadow of the Tomb Raider auf sinnvolle Weise. Die Reise, die Lara 2013 begonnen hat und die sie überzeugend an einem Ort zurücklässt, an dem sie aussah, als wir sie vor über 20 Jahren kennengelernt haben. “ In unserer Rezension zu GreedFall sagten wir: „Ich hatte so ziemlich jeden Schritt auf dem Weg durch GreedFalls epische und moralisch komplexe Geschichte über Exploration und Swashbuckling. Der Technomancer war enttäuschend, aber ich wollte. Sehen Sie immer, wie andere Spiele die ehrgeizigen Dinge ausprobieren, die es war. Versuchen Sie es erfolgreicher – und GreedFall hält dieses Versprechen. “

Wenn Sie die PlayStation Plus-Spiele für Dezember 2020 noch nicht verwendet haben – darunter Just Cause 4, Worms Rumble und Rocket Arena -, haben Sie noch Zeit bis zum 4. Januar 2021.

Irgendwelche Ratschläge, die Sie uns geben können? Möchten Sie eine mögliche Geschichte diskutieren? Bitte senden Sie eine E-Mail an [email protected]

Adam Bankhurst ist Nachrichtenredakteur bei IGN. Sie können ihm auf Twitter folgen @ AdamBankhurst und weiter Tic.