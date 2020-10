Amazon Prime Day 2020: die ersten Angebote

Es ist eines der Shopping-Highlights des Jahres: Der Amazon Prime Day zieht jedes Jahr Millionen von Angeboten zu ermäßigten Preisen an – einschließlich 2020. Die ersten Angebote befinden sich bereits in den Startlöchern.

Genau genommen sollte die Veranstaltung eigentlich Prime Days heißen, da Amazon das Einkaufsspektakel im vergangenen Jahr erstmals auf zwei Tage ausgeweitet hat: Laut Versandhändler wurden zwischen dem 15. und 16. Juli 2019 mehr als 175 Millionen Produkte verkauft. Eine beeindruckende Zahl, die zu dem Schluss führen könnte, dass der virtuelle Schnäppchenmarathon auch in diesem Jahr 48 Stunden dauern wird. Um die Zeit bis dahin zu verzögern, wurden die wichtigsten Fakten zum Amazon Prime Day 2020 unten für Sie zusammengefasst. Darüber hinaus erhalten Sie Einblick in die meistverkauften Artikel – auf der ganzen Welt.

Wann findet der Amazon Prime Day 2020 statt?



Angesichts der Tatsache, dass die Schnäppchenjagd in den vergangenen Jahren immer im Juli stattgefunden hatte, war davon auszugehen, dass dieDer Amazon Prime Day 2020 fällt in denselben Monat. Aufgrund der vorherrschenden Corona-Krise lief es jedoch anders: Es ist jetzt klar, dass der Prime Day verschoben wurde, um weiterhin die Sicherheit von Mitarbeitern, Kunden und Vertriebspartnern zu gewährleisten. Aber jetzt ist die Katze endlich aus der Tasche: Der Online-Händler gab den offiziellen Termin Anfang September bekannt: Der Prime Day findet dieses Jahr am 13. und 14. Oktober statt!

Der Countdown hat begonnen: Dies sind die ersten Deals



Um die Vorfreude zu steigern, hat Amazon bereits eine Reihe von Produkten angekündigt, die am Prime Day 2020 ausfallen werden. Wann genau die Preise fallen und wie viel Rabatt zu erwarten ist, wurde nicht bekannt gegeben. Gespannt sein auf:

Weitere Angebote von Amazon auf einen Blick



Um den Prime Day 2020 wird Amazon attraktive Rabatte auf seine Mitgliedschaften anbieten:

Hauptstudent

Jeder, der sich am Prime Day als Prime Student-Mitglied anmeldet, erhält als Dankeschön für kurze Zeit einen Einkaufsgutschein in Höhe von 10 Euro. Der Gutschein kann für Artikel eingelöst werden, die von Amazon mit einem Mindestbestellwert von 40 EUR bis zum 14. Oktober 2020 verkauft und versendet werden. Er kann nicht mit anderen Prime Day-Angeboten kombiniert werden. Klicken Sie hier für das Angebot.

Prime Videokanäle

Bis zum 14. Oktober 2020 werden ausgewählte Prime-Videokanäle für drei Monate um 50% und mehr reduziert, z. B. Stazplay, Filmtastic, Home of Horror, BBC-Player, Bloody Movies und Discovery Channel. Gilt nur für Prime-Mitglieder. Der reguläre Preis gilt automatisch nach drei Monaten. Klicken Sie hier für das Angebot.

Kindle unbegrenzt

Genießen Sie drei Monate Kindle Unlimited für 0,00 €. Beginnen Sie jetzt mit dem Lesen von über einer Million verfügbaren Titeln. Nur für Prime-Mitglieder. Klicken Sie hier für das Angebot.

Amazon.die VISA-Karte

Noch Bis zum 14. Oktober 2020 erhalten Neukunden mit Prime-Mitgliedschaft ein Startguthaben von 50 € für ihren genehmigten Erstantrag für die Amazon.de VISA-Karte (Kunden ohne Prime-Mitgliedschaft 40 €). Mit einer autorisierten Prime-Mitgliedschaft erhalten Kunden mit der Amazon.de VISA-Karte bis zu 3% Rabatt auf alle Einkäufe bei Amazon.de, ohne Prime-Mitgliedschaft bis zu 2%. Kunden erhalten außerdem bis zu 0,5% Rabatt auf Einkäufe außerhalb von Amazon.de. Die Bonuspunkte können für Millionen von Produkten auf Amazon.de eingelöst werden, sodass Kunden beim nächsten Einkauf sparen können. Klicken Sie hier für das Angebot.

Amazon Music Unlimited

Bis zum 14. Oktober 2020 gibt es noch vier Monate Amazon Music Unlimited für 0,99 USD. Spielen Sie jedes Lied, wann immer Sie möchten, ohne Werbung. Überspringen Sie eine unbegrenzte Anzahl von Songs und hören Sie Ihre Lieblingsmusik offline. Nach Ablauf des Angebots kostet die Mitgliedschaft 7,99 USD pro Monat. Exklusiv für Prime-Mitglieder. Klicken Sie hier für das Angebot.

Hörbar

Noch bis 14. Oktober 2020 – Hörbare Hörbücher – 90 Tage kostenlos testen. Danach 9,95 € pro Monat. Das Audible-Abonnement kann jederzeit gekündigt werden. Dieses Angebot gilt nur für neue Audible-Kunden, die auch Amazon Prime-Mitglieder sind. Klicken Sie hier für das Angebot.

Amazon Kids +

Drei Monate Familienmitgliedschaft für nur 0,99 €. Amazon Kids + ist eine Bibliothek mit über 10.000 beliebten, werbefreien und kinderfreundlichen Büchern, Filmen, Hörbüchern und Hörspielen, Spielen, Fernsehsendungen und Lern-Apps in nur einer Mitgliedschaft. Dank der benutzerfreundlichen Kindersicherung haben die Eltern die volle Kontrolle. Sie können beispielsweise die Bildschirmzeiten begrenzen, Lernziele festlegen und Inhalte nach Alter filtern, hinzufügen und entfernen. Klicken Sie hier für das Angebot.

Amazon Prime Day: Was Sie im Jahr 2020 erwartet



Selbst wenn es rund um den Prime Day in fast jeder Kategorie Millionen von reduzierten Produkten geben wird, suchen viele Käufer nach technischen Schnäppchen – sei es ein Fernseher oder eine Spielekonsole, ein Rasiermesser oder eine elektrische Zahnbürste, ein Akkuschrauber oder Eine vollautomatische Kaffeemaschine – die Erfahrung hat gezeigt, dass die Preise vieler begehrter Elektrogeräte pünktlich zum Shopping-Event sind 24 bis 48 Stundenn versinken im Keller bei Amazon. Dies gilt auch für Inhouse-Artikel wie die Fire TV Stick mit Sprachfernbedienung das Entzünden oder der Echo Dot. Dies gibt Ihnen eine gute Chance, ein bestimmtes Produkt billiger zu bekommen, was Sie möglicherweise schon lange gespart haben. Zumindest war dies in den letzten Jahren so und es kann daher davon ausgegangen werden, dass 2020 nicht anders sein wird.

Gleiches gilt für zahlreiche Angebote, die ausschließlich Amazon-Kunden vorbehalten sind: Im vergangenen Jahr konnten Prime-Mitglieder eine Vielzahl von Abonnements (Amazon Music Unlimited, Prime Video, Kindle Unlimited und Audible) zu ermäßigten Preisen erwerben. Abgesehen davon hatten sie den Vorteil, dass sie nicht für den Versand bezahlen mussten – unabhängig vom Wert der Waren. Dies ist nicht nur ein Plus am Prime Day, sondern ein wesentlicher Bestandteil des Amazon-Plans. Wenn Sie noch keine Mitgliedschaft haben, können Sie sich jederzeit kostenlos anmelden Test für 30 Tage. Nach der kostenlosen Frist kostet Amazon Prime 7,99 Euro pro Monat, Sie können Ihre Mitgliedschaft jedoch jederzeit kündigen. Weitere Vorteile von Prime-Kunden sind:

Kostenloser Versand für Millionen von Artikeln

Streame unbegrenzt Filme und Serien

EBooks kostenlos ausleihen

Streame über zwei Millionen Songs kostenlos

Speichern Sie Fotos unbegrenzt über Amazon Cloud Drive

Tipps für den Amazon Prime Day 2020



Schließen Sie eine erst kurz vor dem Prime DayMitgliedschaft und Kündigung nach 30 Tagen. Auf diese Weise können Sie alle Kundenvorteile während des Einkaufs nutzen – ohne ein langfristiges Abonnement abschließen zu müssen (das jederzeit gekündigt werden kann). In jedem Fall kommen hier die ersten 30 Tage für Sie Kostenlose Testphase Vorteil. Wenn Sie über Alexa eine Prime-Mitgliedschaft auf Ihrem Echo-Gerät erwerben, erhalten Sie einen Aktionsgutschein im Wert von fünf Euro. Die Aktion ist bis zum 12. Oktober gültig: Sagen Sie einfach “Alexa, melden Sie sich für Prime an” – dann das Testament Gutschein von 5 Euro Wird Ihrem Amazon-Konto automatisch hinzugefügt. Auch in diesem Jahr wird erwartet, dass die Preissenkungen auf dem empfohlenen Verkaufspreis (UVP) basieren. Was viele Kunden jedoch nicht wissen, ist, dass dies viel höher ist Marktpreis. Die Einsparungen sind daher nicht so hoch, wie Sie vielleicht denken. Aus diesem Grund müssen Sie die Preise kennen und anzeigen. Um Zeit und Geld zu sparen, ist es ratsam, alle Artikel einzuschließen, die Sie interessieren Wunschzettel speichern. Notieren Sie während des Vorgangs die aktuellen Preise der Produkte, um die tatsächlichen Einsparungen anzuzeigen. Abgesehen davon können begehrte Artikel schnell ausverkauft sein, sodass Sie alles im Blick haben. Um den Prime Day wird Amazon höchstwahrscheinlich wieder für Tagesgeschäfte werben, aber angeblich auch Blitzabkommen. Dies sind begehrte Produkte, die zeitlich begrenzt und auch begrenzt sind – daher schnell ausverkauft. Auch hier ist es sinnvoll, die Preise im Voraus zu kennen. Rabatte von maximal 50 Prozent sind (laut Kritikern) realistisch. Für diejenigen, die Zweifel haben, gibt es dieses Jahr wieder längere Rückgabefristen: Wenn Sie ein oder mehrere Produkte bestellt haben, die an einem der beiden Tage des Prime Day bei Amazon verkauft und versendet wurden, können Sie diese bis zum 31. Januar 2021 zurückgeben. Wenn Sie mit Ihrem Amazon Prime Day fertig sind auf Rechnung Beim Kauf profitieren Sie von einer längeren Zahlungsfrist: Alle an den beiden Tagen (13. und 14. Oktober 2020) gekauften Produkte müssen erst am 14. November 2020 bezahlt werden. Mit anderen Worten, die Rechnung ist einen Monat später fällig.

Bestseller: Dies war der meistgekaufte im Jahr 2019



Der Prime Day 2019 fand nicht nur in diesem Land, sondern weltweit statt. Das Kaufverhalten der Kunden ist besonders spannend anzusehen – deshalb hat Amazon die Bestseller der meistverkauften Artikel (ohne eigene Produkte) direkt nach dem globalen Einkaufsereignis im vergangenen Jahr veröffentlicht. Die Ergebnisse aus einigen Ländern sind ziemlich überraschend, in einigen Fällen ziemlich bizarr:

