Am 10. Dezember 2020 trifft ein starker Sonnensturm die Erde

Geschätzte Lesezeit: <1 Minute

Am 7. Dezember gab es eine Sonneneruption in der Sonne. Plasma und Strahlung wurden auf die Erde geschleudert – und werden voraussichtlich am 9. Dezember in die Atmosphäre gelangen. Die Hauptbedrohung sind Satelliten, und Fluggesellschaften müssen möglicherweise Flüge neu planen. Nordlichter sind auch in Deutschland wahrscheinlich.

Das Plasma, das während der Sonneneruption am Montag ausgestoßen wurde, bewegt sich derzeit in Richtung Erde und wird wahrscheinlich am Mittwochabend die Erdatmosphäre treffen. Der erste Aufprall auf das Erdmagnetfeld wird dann vermutlich einen Sturm im Erdmagnetfeld der Kategorie G1 (kleiner Sturm) auslösen. Wenn am Donnerstag, dem 10. Dezember 2020, die Magnetfeldschwankungen anhalten, kann es sogar zu einem G3-Sturm (starker Sturm) kommen US-Weltraumwetteragentur NOAA.

Es ist relativ sicher, dass ein geomagnetischer Sturm auftreten wird, aber die Experten sind sich noch nicht über die genaue Stärke einig.

Der Sonnensturm stellt die größte Gefahr für Satelliten dar, da Strahlung und Partikelströme empfindliche Systeme beschädigen können. Dies kann häufig vermieden werden, wenn die Bediener die gefährdeten Komponenten nach einer Sonnensturmwarnung ausschalten. Die mit dem Sturm verbundene Strahlung könnte auch die Kommunikation von Flugzeugen stören, die in der Nähe der Polarität fliegen.

Beobachten und fotografieren Sie das Nordlicht in Deutschland