Bauer sucht Frau (RTL): Drama über wartende Dame – Monate im Koma nach einem schrecklichen Unfall

Berührende Szenen bei „Bauer sucht Frau“ 2020: Bauer Thomas erfährt von einem schrecklichen Schicksalsschlag, der seiner Auserwählten Nicole widerfuhr.

Schweinezüchter Thomas aus Unterfranken (38) sucht “Bauer sucht Frau” 2020 seine große Liebe.

seine große Liebe. Mit Nicole (39) aus Wien scheint es immer ernster zu werden – in der siebten Folge erzählt sie ihm sogar von einer dunklen Passage aus ihrer Vergangenheit.

Hier finden Sie alle Sendetermine für „Bauer sucht Frau“ 2020 bei RTL.

München – Zwischen Marketingmanagerin Nicole und Schweinezüchter Thomas Bei „Bauer sucht Frau“ im Jahr 2020 werden die Funken funkeln. In der letzten Folge fiel sogar der erste Kuss zwischen die beiden. Mit einer ernste Unterhaltung Die beiden erhöhen nun ihr Treffen auf ein ganz neues Niveau. Der Hintergrund ist jedoch mehr als traurig, denn die wartende Dame Nicole musste schreckliche Dinge durchmachen.

„Bauer sucht Frau“ 2020: Bei Thomas und Nicole wird es immer ernster

Thomas bittet Nicole in Episode 7 um einen Cocktail über einen Cocktail. Da ist etwas in seinem Kopf: „Was mir immer noch Bauchschmerzen bereitet, ist die Entfernung. Ich weiß nicht, ob dir das zu viel ist. Immerhin lebt Thomas in der Bezirk Aschaffenburg und sein Auserwählter in etwa 700 Kilometern Entfernung Wien. Nicole sieht das ähnlich: „Mir geht es genauso. Für mich ist die Entfernung genauso wichtig wie für Sie. “”

Die wartende Dame berichtet von einem dramatischen Rennradunfall bei “Bauer sucht Frau” im Jahr 2020

Aber was Thomas noch nicht ahnt: Nicole musste Haben in ihrer Vergangenheit Schlimmeres durchlebtDeshalb sieht sie die Entfernung nicht so problematisch wie er. „Es gibt Situationen im Leben, in denen man nur einen gewissen Mut haben muss. Ich habe davon gehört muss von vorne anfangenSie erklärt.

Dann erzählt Nicole, was vor einiger Zeit mit ihr passiert ist: Sie war früher Rennrad auf Leistungssportniveau Gefahren. „Ich hatte damals sehr viel schwerer UnfallWer bin ich vier Monate im Koma hat gefördert. “Dann musste sie von Anfang an alles lernen: Gehen, essen, reden. “Aber aufzugeben war nie eine Option”, sagt Nicole.

“Bauer sucht Frau” 2020: Thomas ist den Tränen nahe

Thomas ist berührt von Nicoles tragischer Vergangenheit, ringt mit Tränen. “Sie ist eine Kämpferin, ich fand es unglaublich mutig von ihr, dass sie es mir erzählt hat”, sagt er. Erfreulicherweise nimmt er Nicole in die Arme: “Du bist eine unglaublich tolle, starke Frau. “Dann solltest du diese Frau nicht mehr gehen lassen”, antwortet Nicole und küsst ihren Thomas tief.

Für Thomas ist eine Fernbeziehung immer noch nicht ideal und sicherlich keine dauerhafte Lösung. Für seine Nicole scheint er die Distanz akzeptieren zu wollen. Diese Nicole erzählte ihm von ihrer tragische Vergangenheit sagte, anscheinend nur die beiden Lovebirds enger zusammengeschweißt.

Video: Eifersuchtsdrama zu “Bauer sucht Frau”

Bei anderen „Bauer sucht Frau“ -Kandidaten läuft es nicht ganz so rosig. Denise und ihre Sascha haben sogar ein eifersüchtiges Drama.(spl)