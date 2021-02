Alte Jersey-Zähne finden Hinweise auf eine Neandertaler-Mischung

Neandertaler weisen einige Merkmale auf, die für moderne menschliche Zähne charakteristischer sind

Prähistorische Zähne, die an einem Standort in Jersey entdeckt wurden, zeigen Anzeichen einer Kreuzung zwischen Neandertalern und unserer eigenen Spezies, sagen Wissenschaftler.

Britische Experten haben 13 Zähne untersucht, die zwischen 1910 und 1911 in La Cotte de St Brelade im Südwesten der Insel gefunden wurden.

Sie gelten seit langem als typische Neandertaler-Exemplare, aber eine Neubewertung ergab auch Merkmale, die für moderne menschliche Zähne charakteristisch sind.

Die Zähne können einige der letzten bekannten Neandertaler-Überreste darstellen.

Als solche könnten sie sogar Hinweise darauf geben, was den Tod unserer evolutionären nahen Cousins ​​verursacht hat.

Neandertaler entwickelten sich vor rund 400.000 Jahren und bewohnten ein großes Gebiet von Westeuropa bis Sibirien.

Sie waren im Allgemeinen kürzer und stämmiger als moderne Menschen und hatten einen dicken knöchernen Kamm über den Augen.

Sie verschwanden schließlich vor etwa 40.000 Jahren, genau wie anatomisch moderne Menschen (Homo sapiens), eine neu aus Afrika angekommene Art, die sich in Europa niedergelassen hat.

Die beiden Arten von Menschen können sich jedoch seit mindestens 5.000 Jahren überlappen.

Die Zähne wurden auf einem kleinen Granitvorsprung an der Höhle entdeckt.

Früher wurde angenommen, dass sie zu einem einzelnen Neandertaler gehören. Neue Untersuchungen ergaben jedoch, dass sie von mindestens zwei Erwachsenen stammten.

Die Forscher verwendeten Computertomographie (CT) -Scans der Zähne, um sie auf einer Detailebene zu untersuchen, die Forschern in der Vergangenheit nicht zur Verfügung stand.

“Doppelte Abstammung”

Obwohl alle Exemplare Neandertaler-Eigenschaften aufweisen, sind einige Aspekte ihrer Form typischer für die Zähne moderner Menschen.

Dies deutet darauf hin, dass dies Merkmale waren, die in ihrer Bevölkerung vorherrschten.

Der Forschungsdirektor Professor Chris Stringer vom Natural History Museum in London sagte: “Seit moderne Menschen vor 45.000 Jahren in Teilen Europas Neandertaler ritten, deuten die ungewöhnlichen Eigenschaften dieser Personen aus La Cotte darauf hin, dass sie möglicherweise einen doppelten Neandertaler hatten. Moderne menschliche Abstammung . “

Als diese Individuen lebten, war das Klima in diesem Teil der Welt kälter als heute und der Meeresspiegel war mehrere zehn Meter niedriger.

Die Geschichte geht weiter

Der Co-Autor Dr. Matt Pope vom Institut für Archäologie am University College London (UCL) sagte, das Gebiet sei aufgrund seiner “Sackgassen und seiner blinden Schluchten” “fantastisch für die Jagd” gewesen.

“Höhlen dieser Größenordnung und Größe sind in dieser Landschaft äußerst selten”, sagte er und fügte hinzu: “Es scheint in ihre Routinen eingebaut zu sein und für Zehntausende von Jahren an diesen Ort zurückzukehren.”

Die Exemplare wurden vor über 100 Jahren ausgegraben

Tatsächlich gibt es am Standort La Cotte eine Belegungsbilanz, die 250.000 Jahre zurückreicht.

Es wird angenommen, dass menschliche Zähne etwa 48.000 Jahre alt sind, nahe dem vermuteten Aussterben der Neandertaler vor 40.000 Jahren.

Also, anstatt im traditionellen Sinne zu verschwinden, wurden die Neandertaler-Gruppen einfach von der ankommenden modernen menschlichen Bevölkerung absorbiert?

“Dies muss nun neben anderen ein ernsthaft überlegtes Szenario sein, und es wird sich herausstellen, wenn wir den Prozess der genetischen Vermischung besser verstehen”, sagte Dr. Pope gegenüber BBC News.

“Aber sicherlich verliert dieses Wort ‘ausgestorben’ jetzt allmählich seine Bedeutung, wo man mehrere Episoden des Mischens und Zurückhaltens eines signifikanten Anteils der Neandertaler-DNA beim Menschen außerhalb Afrikas südlich der Sahara sehen kann.”

Neandertaler trugen 2-3% des Genoms – das Buch der genetischen Anweisungen zur Herstellung einer Person – von Menschen nicht-afrikanischer Abstammung bei.

“Diese Idee einer Hybridpopulation könnte getestet werden, indem alte DNA aus Zähnen gewonnen wird, was derzeit untersucht wird”, sagte Professor Stringer.

Die Studie war veröffentlicht im Journal of Human Evolution.