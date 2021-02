Europäische Weltraumorganisation ernennt neuen österreichischen Chefwissenschaftler

BERLIN (AP) – Der österreichische Wissenschaftler Josef Aschbacher wurde zum Leiter der Europäischen Weltraumorganisation ernannt, da sich die Organisation mit den Folgen des Brexit und dem Aufstieg kommerzieller Konkurrenten außerhalb Europas auseinandersetzt.

Die 22 Mitgliedstaaten der Agentur wählten Aschbacher, der das Erdbeobachtungsprogramm der ESA leitet, zum Ende seiner Amtszeit am 30. Juni 2021 zum Nachfolger des derzeitigen Vorstandsvorsitzenden Jan Woerner.

Aschbacher beaufsichtigt derzeit das Erdbeobachtungszentrum der ESA in der Nähe von Rom und war maßgeblich an einigen der wichtigsten Missionen der Agentur beteiligt, darunter an der Flotte von Copernicus-Satelliten, die Umweltdaten auf dem Planeten aus dem Weltraum sammeln.

Neunzehn der Mitgliedstaaten der Agentur sind Teil der Europäischen Union, die Schweiz, Norwegen und – seit diesem Jahr – Großbritannien nicht. Dies hat die Politik innerhalb der Organisation kompliziert, insbesondere wenn es darum geht, Schlüsselprogramme zu kontrollieren und lukrative Aufträge an Geschäftspartner zu vergeben.

Während die ESA die Copernicus-Flotte und das Galileo-Netzwerk von Navigationssatelliten entwickelt hat, gehören die Programme offiziell der Europäischen Kommission und lassen Großbritannien nach dem Brexit als Drittnutzer zurück.

Aschbacher sagte, die Bestimmung der künftigen Beziehung zwischen der ESA und der EU sei die “Priorität”, die er ansprechen wolle.

Mit Blick auf SpaceX und andere sagte der 58-Jährige, Europa müsse die Entwicklung einer wirtschaftlich wettbewerbsfähigen Raumfahrtindustrie “sehr ernst” nehmen.

Die Mitgliedstaaten haben diese Woche vereinbart, zusätzliche 280 Millionen Euro (343 Millionen US-Dollar) für die Entwicklung des Ariane 6-Startsystems der nächsten Generation bereitzustellen, wobei mehr als die Hälfte der Mittel aus Frankreich und Deutschland stammt.