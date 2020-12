Alles aus? Lisa nimmt ihren Ehering ab!

Der erste Stress bei “Hochzeit auf den ersten Blick”: Lisa und Michael. Foto: Sat1

Zoff, Küsse und ein bisschen Romantik. Der KURIER hat die aktuelle Folge der Sat1 Dome Show im Auge. Sie können die gesamte Show hier lesen.

Es gibt keine Schmetterlinge. Die Welt ist auch nicht rosa. Liebe? Nichts! Während Manuel das Experiment ankreuzen möchte, will Annika kämpfen. Vielleicht steckt mehr dahinter als der „gute Kumpel“. Das Gespräch beim Tretbootfahren ist ehrlich. Öffnen. Aber auch ernüchternd.

„Mein Problem ist, ich will dich nicht verletzen. Ich befürchte, dass Sie mehr Gefühle haben als ich “, gesteht Manuel. “Dann schalten Sie es einfach aus. Ich musste damit rechnen, verletzt zu werden, sonst hätte ich mich nicht bewerben können “, blufft Annika zurück. Sie beschuldigt ihn, sich zu vermauern und sie nicht zu ihm kommen zu lassen. Sie will ihm helfen. Aber es scheint nicht zu funktionieren. Grundsätzlich scheint es hier schon klar: Dies ist das Ende der Ehe!

Nur Annika will es nicht zugeben: “Ich bin ein Kämpfer!” Sie sagt. Aufgeben ist keine Option, egal wie viele Tränen es braucht.

Das war’s: Manuel und Annika gehen bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ getrennte Wege. Foto: Sat1

“Ich möchte wissen, in welche Richtung das geht”, bittet Annika schließlich. Dafür will sie sich räumlich trennen. Nach einer kurzen Umarmung geht jeder seinen eigenen Weg. Zum Schutz vor Eskalation. Und plötzlich wird Manuel bewusst: Geht es für immer? Beide sitzen alleine am Flussufer.

Dr. Sandra Köhldörfer tritt ein. Notbremse: Ratschläge für Paare. Sie schlägt dich Neustart vor. Und das wird mit einem geteilt Liebesschloss auf einer Brücke versiegelt. Und dann kommt es endlich: der erste Kuss. Manuel macht den Schritt auf sie zu. Keine Frage: Auch wenn diese Ehe bereits gescheitert zu sein scheint, will Sat1 die Spannung hoch halten.

Weint bittere Tränen: Annika bei “Hochzeit auf den ersten Blick”. Foto: Sat1

Emily und Robert: “Ich muss meine Batterien aufladen, ich brauche zwei Tage für mich.”

Robert begleitet Emily zu sich nach Hause. Sie können dort ein wenig Abstand halten. „Emily braucht das mehr als ich. Aber ich denke nicht, dass das schlecht ist “, sagt Robert. “Ich möchte ihn auch vermissen können, ich hätte gerne ein oder zwei Tage für mich.”Emily gibt zu. Die Stimmung auf den Flitterwochen war angespannt. Irgendwie verständlich in der Ausnahmesituation einer Woche. Emily enthüllt: „Ich hätte nicht gedacht, dass mich das Experiment belasten würde. Ich möchte meine Batterien zwei Tage lang aufladen und dann Sie besuchen. “”

Beide wissen, dass sie in der Woche zwischen der Hochzeit und der Rückkehr in den Alltag nicht nur ihren Partner haben habe dich auch besser kennengelernt.

Apropos Kennenlernen: Emily und Robert besuchen ihre Mutter und ihren Stiefvater. Und sie sind so verdammt neugierig. Hat sich das frisch vermählte Paar jemals gestritten? “Nein”, sagt sie. „Ich würde sagen, wenn mich etwas stört. Aber der Klang macht auch die Musik “, erklärt er. Sie vermisst, dass Robert ihr Contra gibt. Und er ist auch mit ihrer Familie im Gartentisch reserviert.

Emily platzt heraus: “Ich hatte noch nie einen Freund, mit dem ich so schlecht reden konnte wie mit Robert.” Ihre Eltern geben dem neuen Schwiegersohn Tipps. Zumindest geben sie ihr Bestes. Sprechen Sie mehr und klammern Sie sich weniger. Und soll das jetzt die junge Ehe retten?

Emily und Robert sind mittlerweile im Alltag angekommen und besuchen die Familie. Foto: Sat1

Lisa und Michael: “Das will ich nicht mehr.”

Während der Flitterwochen auf Norderney ein “Auf jeden Fall ja!” Plötzlich verwandelt sich in eine Reise ohne Schmetterlinge in Lisas Bauch. Die Stimmung ist so wechselhaft wie das Wetter auf der Nordseeinsel. Es geht auf eine Kutschfahrt. Und rutscht aus Lisas Stimmung sank plötzlich. “Plötzlich kam eine Wand hoch und ich wollte nicht mehr”, Sie sagt. Zu viel Händchenhalten, zu viel Kuscheln. Michael nimmt seinen Arm von ihrer Schulter und dreht sich enttäuscht weg. Lisa schreit: “Ich wusste, dass es ihm weh tat, aber meine eigenen Gefühle waren mir im Moment wichtiger.” Sie fühlt sich unter Druck gesetzt und möchte den Gefühlen Zeit geben.

Wird sich das wieder von selbst entwickeln oder ist das der Anfang vom Ende? „Ich frage mich wirklich, wohin die Schmetterlinge am Freitag gegangen sind. Ich will auch keine Hände halten, ich will jetzt nichts„Lisa platzt heraus.

Lisa bittet die Expertin Beate Quinn um Rat. “Ich fühle mich niedergeschlagen”, schluchzt sie ins Telefon. Der Experte versucht die völlig aufgelöste Braut zu beruhigen. Sie rät zu reden. Zur Offenheit. Von beiden Seiten. Michael sollte auch Fragen stellen und weiter reden. Hilft das wirklich?

Lisa gibt zu, dass sie, wenn sie Angst hat, dazu neigt, wegzulaufen. Aber wenn sie das jetzt tut, ist die Ehe gescheitert. Michael bietet jede Hilfe an. Seine größte Angst: dass sie nicht ehrlich mit ihm ist.

Aber dann hat die Expertin Beate Quinn die vielleicht rettende Idee. Sie dachte! Sie schickt die beiden auf eine Adrenalinkur in einem zusammenklappbaren Flugzeug. Einschließlich Tandem-Fallschirmsprung. Und was passiert: Lisa schließt endlich. Sie hat Angst und heult unkontrolliert. Und lehnt es komplett ab. Er möchte die unterstützende Schulter sein, sie möchte nur ruhig sein. Und nimmt sogar ihren Ehering ab.

Lisa springt übrigens am Ende. Überwindet dies auch den Wendepunkt in der Liebe? Nach der Landung grinst die Braut: “Ich hätte jetzt gerne meinen Ehering zurück, bitte!” Vielleicht eine symbolische Handlung. Die beiden wollen sich gegenseitig Zeit geben, um einen Gang runterzuschalten. Und gönnen Sie sich nach Ihren Flitterwochen einen Moment in der Ferne.

Streit ist mit Michael und Lisa im Sat1-Programm “Hochzeit auf den ersten Blick” in der Luft. Foto: Sat1

Daniela und René: Achterbahn der Gefühle – bunterrichtet sie die Flitterwochen?

„In dem Moment, als sie vor mir stand, war ich einfach sprachlos“, erklärt René. “Das hat mich wirklich enttäuscht”, antwortet sie. Und fang an zu weinen. „Das werde ich nie wieder machen. Ich hoffe du auch nicht “, sie sieht ihren zukünftigen Ehemann fragend an. “Das war eigentlich der Plan, deshalb bin ich hier” – Zumindest bekommt René das raus.

Als der Registrar Daniela bat, ja zu sagen, Sie antwortet nicht für das, was sich wie eine Ewigkeit anfühlt. „In mir war viel los. Ich geriet in Panikals mir plötzlich klar wurde, dass dies eine wirklich große Sache ist. “Dann sagt sie ein kurzes” Ja, das tue ich “und René entlastet sein Herz.

Aber dann konfrontiert sie ihn und sagt ihm, dass sie von seiner Zurückhaltung enttäuscht ist. “Ich bin nur sehr emotional, ich denke, er ist ein wenig kälter”, sagt sie. Und behauptet nach dem “Vorfall”, dass alles wieder in Ordnung ist.

Während einer gemeinsamen Bootstour für das obligatorische Fotoshooting nimmt René dann Danielas Hand. “Jetzt geht es mir besser. Vielleicht passt er mir doch ganz gut. Die Liebe muss wachsen “, sagt sie. Während des romantischen Hochzeitstanzes im Schein der Wunderkerzen kommen sich die beiden Jungvermählten näher. Und beim Feuerwerk fließen Tränen aus beiden. “Es ist unglaublich, dass ich jemals so viel Glück haben kann”, strahlte Daniela.

Händchen haltend schlafen die beiden in ihrer Hochzeitsnacht ein. Und sind anscheinend am nächsten Morgen glücklich. Wurde der Fehlstart wirklich vergessen? René gibt zu, ein Fehler zu sein. Daniela sagt: Schwamm darüber. Und hofft auf den ersten Kuss während der Flitterwochen. Die Initiative müsste von ihm kommen.

Auf jeden Fall gibt René sein Bestes. Für Daniela verzichtet er sogar auf das Rauchen während ihrer Flitterwochen. Aber die Braut fühlt sich immer noch nicht wohl. Sie denkt sogar darüber nach, wie sie der unangenehmen Situation entkommen kann, das Bett mit Fremden zu teilen. Bricht sie ihre Flitterwochen ab?

„Die Anziehungskraft fehlt völlig, auch wenn er ziemlich gut aussieht “, sagt Daniela am Telefon und ist offensichtlich von seinen vielen Tätowierungen total abgeschreckt. Dass er Oma und Opa auf den Füßen trägt – das geht Daniela zu weit. Nun, damit muss sie leben. Oder sie beendet die Ehe.

Es wird ein lästiges Hin und Her. Sie weiß offensichtlich nicht, was sie will. Wenn er sie nicht wie bei der Hochzeitszeremonie berührt, ist sie traurig. Wenn er ihre Hand nimmt, ist das auch nicht richtig für sie, es ist zu viel. Es scheint ein bisschen kindisch, aber auf jeden Fall völlig verunsichert.

Und wenn René auch über Kinder spricht, über die Planung von Nachkommen, wird das wirklich absurd.

Habe noch ja gesagt: Daniela und René. Foto: Sat1

Wiebke und Norbert: Entspannt. Unterkühlung. Künstlich.

Norbert ist aufgeregt. Wiebke besucht ihn zum ersten Mal in seinem Haus. Dazu bringt er die Wohnung zum Leuchten. Das frisch verheiratete Paar ist im wirklichen Leben 400 Kilometer voneinander entfernt. Während der Trennung nach den Flitterwochen haben sie nur zweimal angerufen. Klingt nicht so, als wären Sie wirklich verliebt. Aber das war schon vorgeschlagen worden.

Die Begrüßung ist, gelinde gesagt, auch entspannt. Vielleicht auch unterkühlt. Künstlich. Auf jeden Fall ist sie nicht wirklich warm. Und die Stimmung ist deprimiert. Wiebke führt dies auf den Stress der Arbeitswoche zurück. Norbert sucht nach Gründen für den schnellen Start in die Ehe. Er spricht von Liebe: “Ich habe Wiebke sehr vermisst.”

+++ Warnung, Spoiler +++ Warnung, Spoiler +++ Warnung, Spoiler +++

Das Warten hat ein Ende. Mit den Credits der vorherigen Folge schuldete Braut Daniela dem Registrar eine Antwort auf die alles entscheidende Frage. Nicht nur das Publikum, insbesondere ihr “Match” René ist total verwirrt. Es hatte Drama auf den ersten Blick ihres zukünftigen Mannes gestartet. Sagt sie wirklich “nein” und schafft so eine Neuheit für “Hochzeit auf den ersten Blick”?

Wiebke hat auch in der letzten Folge einen echten Schock ausgelöst. Am Ende der Flitterwochen gibt sie Norbert nur “eine 20-prozentige Chance”. Die Unterschiede sind zu groß. Er ist schon tief verliebthofft auf eine große Liebe bis zum Ende ihres gemeinsamen Lebens und bricht sogar vor den Kameras in Tränen aus.

Und was kommt als nächstes? “Match des Jahrhunderts” Lisa und Michael? Soviel steht fest: So rosa wie am Tag der Hochzeit, geht es bei den beiden nicht weiter. Auf eine heiße Hochzeitsnacht folgen eiskalte Flitterwochen – und das liegt nicht am Wetter.

Emily und Robert sind mittlerweile im Alltag angekommen. Beim Besuch der Familie bleiben die Meinungsverschiedenheiten jedoch bestehen. “Wir haben noch nie wirklich gestritten”Emily berichtet stolz. Anscheinend sieht Robert anders: “Nun, der Sound macht die Musik”er antwortet.

Und selbst bei Annika und Manuel gibt es keine Spur von Liebe. Stattdessen: Stress und Tränen. Sind die beiden am Ende dieser Episode wieder getrennt? Zumindest deutet die Vorschau darauf hin, dass das frisch verheiratete Paar gehe nicht zusammen in eine Richtung.