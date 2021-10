“Es war, als würde man die ultimative Party schmeißen”: eine Oral History zu “Marie-Antoinette” von Sofia Coppola

Molly Shannon, Madame de Victoire: Ich war mit meinem Sohn schwanger und mein Agent rief mich an und sagte: “Sofia Coppola möchte, dass Sie in einem Film mitspielen, aber es ist in Paris, also sagten wir, Sie wären nicht verfügbar.” Ich dachte: “Warte, du hast es geschafft Was? “Ich sagte zu meiner Gynäkologin: “Schau, da ist dieser Film, den ich unbedingt machen will, aber ich sollte in Paris sein…” und sie sagte: “Wann musst du da sein? Jetzt, wo Sofia Kinder hat, sagt sie immer: “Ich kann nicht glauben, dass Sie Ihrem Arzt gesagt haben, dass er das Baby schubsen soll, damit Sie meinen Film machen können.”

Dunst: Die Zusammenarbeit mit Molly war für mich eine große Sache, weil ich die Größte war SNL Fan der Welt. Sofia ist so gut darin, Leute auszuwählen, die gut miteinander arbeiten. Die Besetzung war ihre neue Vorstellung davon, wie das Gericht zu diesem Zeitpunkt aussehen und sich anfühlen würde – da ist das Lustige, das ist der Klatsch, sie ist das böse Mädchen. Es war wie im Lycée de Versailles.

Asia Argento, Madame du Barry: Ich war überrascht, als Sofia mich bat, Barry zu sein, ohne mich überhaupt zu treffen. Ich drehte damals in Frankreich und wir sprachen alle über den großartigen Marie-Antoinette-Film, der in die Stadt kam. Jeder in der Firma war neugierig darauf, daher war ich sehr geschmeichelt, als sie an mich für eine Rolle dachte.

Coppola machte von Anfang an klar, dass sie nicht möchte, dass ihre Schauspieler französische Akzente setzen. Obwohl niemand in dem Film die Sprache sprach, argumentierte sie, dass es keinen Sinn habe, eine Nachahmung zu versuchen.

Coppola: Ich dachte, es wäre seltsam, wenn alle mit einem Ye Olde Mid-Atlantic-Ton sprechen würden. Ich dachte, solange niemand Französisch spricht, kann jeder mit seinem Lieblingsakzent sprechen. Es ist eine Art Mischmasch, und vielleicht war es damals eine seltsame Entscheidung, aber es war mein Gedanke.

Schwartzmann: Ich fragte Sofia: „Wie kann ich deine Vision verwirklichen? Muss ich Französisch lernen? Und sie sagte: “Nein, nein, bitte nicht.” Sie wollte nicht, dass jeder versuchte, mit dem gleichen Akzent zu sprechen. Sie fand es in anderen Filmen umständlich und fand es einfach nicht notwendig.