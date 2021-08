Alles ändert sich, als Top-Bundesligisten jagen Meister Bayern

Alles ändert sich für die neue Bundesliga-Saison – die am Freitag beginnt – mit neuen Trainern bei jedem der sechs besten Vereine der letzten Saison, die sich nun der Jagd nach dem zehnten Meistertitel in Folge anschließen.

Es ist ein seltener Zufall, dass alle Klubs, die 2020/21 die ersten sechs Plätze der Meisterschaft belegten, einen neuen Cheftrainer haben.

Der Druck liegt auf dem neuen Bayern-Boss Julian Nagelsmann, 34, der in seiner Debütsaison den zehnten Meistertitel in Folge des Titelverteidigers holen soll.

Sie haben Berichten zufolge 25 Millionen Euro (29 Millionen US-Dollar) an ihren Ligarivalen Leipzig gezahlt, um Nagelsmann zu verpflichten, dem bereits gesagt wurde, was ihn erwartet.

“Die Jagd hat begonnen”, warnte der neue Bayern-Geschäftsführer Oliver Kahn vor dem Auftaktspiel am Freitag, als Borussia Mönchengladbach die Bayern empfängt.

Kahn, ein ehemaliger Vereinskapitän, erwartet, dass die Konkurrenz “alles versucht”, um die Bayern vom ersten Platz zu stürzen.

Die Bayern haben 42,5 Millionen Euro ausgegeben, um den französischen Innenverteidiger Dayot Upamecano von RB Leipzig zu verpflichten.

In diesem Sommer werden jedoch keine weiteren Neuverpflichtungen erwartet, da die Bayern aufgrund der Pandemie einen Umsatzausfall von 150 Millionen Euro prognostizieren.

– Dortmunder Schildermalerei –

Borussia Dortmund, dessen Star-Stürmer Erling Braut Haaland am vergangenen Wochenende in der DFB-Pokal-Hinrunde einen Hattrick erzielte, führt die Offensive an, um die Bayern zu stoppen.

“Wir haben die Kraft, Deutscher Meister zu werden, den Pokal zu gewinnen und in die Champions League aufzusteigen”, betonte Dortmunds Kapitän Marco Reus.

“Natürlich braucht man auch Glück. Aber daran können wir mit Leidenschaft und Herz arbeiten.”

Nach zwei Jahren beim Ligakonkurrenten Mönchengladbach übernimmt Marco Rose, 44, Dortmund mit Interimstrainer Edin Terzic der letzten Saison, der nun bei der Rekrutierung von Spielern hilft.

Dortmund, das am Samstag zu Gast bei Eintracht Frankfurt ist, hat viel Feuerkraft in der Offensive.

Haaland hat seit seiner Ankunft im Januar 2020 in ebenso vielen Spielen 60 Tore erzielt.

Der niederländische Star Donyell Malen wurde für 30 Millionen Euro vom PSV Eindhoven rekrutiert und ersetzt Jadon Sancho.

Die Geschichte geht weiter

Dortmunds Herausforderung gegen die Bayern findet in der Bundesliga Unterstützung.

“Mein Geld ist für Dortmund”, sagte Kölns Cheftrainer Steffen Baumgart dem Kicker. “Es ist Zeit, dass jemand anderes es gewinnt.”

Nach dem Abgang Nagelsmanns nach München hat der letztjährige Finalist Leipzig nun den US-Amerikaner Jesse Marsch an der Spitze.

Leipzig, 2009 vom Energy-Drink-Giganten Red Bull gegründet, hatte in der vergangenen Saison nach dem Abgang von Timo Werner zu Chelsea Schwierigkeiten, einen verlässlichen Torschützen zu finden.

Infolgedessen wurde der portugiesische Stürmer Andre Silva verpflichtet, nachdem er in der vergangenen Saison in der deutschen höchsten Spielklasse 32 Tore für Eintracht Frankfurt erzielt hatte.

Marsch weigert sich, ein Tor zu setzen, aber Verteidiger Willi Orban sagt, Leipzig sei hungrig auf den ersten Bundesliga-Titel in der jungen Vereinsgeschichte.

“Wir haben Hunger und wollen uns vor den großen Gegnern nicht verstecken”, betonte Orban.

Es gibt auch neue Gesichter an der Spitze anderer Klubs, die hoffen, die Bayern zu bedrohen.

Der Österreicher Adi Hütter hat in der vergangenen Saison Eintracht Frankfurt verlassen, ist zu Mönchengladbach gewechselt und hat eine erste Chance beim FC Bayern.

Beim letzten Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften im Januar im Borussia-Park verloren die Bayern dank zweier toller Tore von Gladbachs Mittelfeldspieler Jonas Hofmann mit 2:3.

Wolfsburg, das sich nach fünfjähriger Pause für die Champions League qualifiziert hat, hat den ehemaligen Bayern-Mittelfeldspieler Mark van Bommel als neuen Cheftrainer.

– Van Bommels Fehler –

Der 44-Jährige verlor fünf seiner sechs Testspiele in der Vorsaison und am Samstag brauchte Wolfsburg die Verlängerung, um Münster im Pokal zu schlagen.

Das Ergebnis könnte noch Auswirkungen auf Van Bommel haben, da der deutsche Verband nach sechs Ersatzspielern ermittelt, obwohl nur fünf zugelassen sind.

Der Niederländer ersetzte den am Sonntag vom Drittligisten Waldhof Mannheim aus dem Pokal geworfenen Österreicher Oliver Glasner, der jetzt für Frankfurt verantwortlich ist.

Bei Bayer Leverkusen, dessen neuer Cheftrainer Gerardo Seoane Bern seit drei Saisons zum Schweizer Meistertitel führt, gab es eine solche Bananenschale nicht.

Leverkusen scheiterte am Samstag im Pokal mit 3:0 gegen den Viertligisten von Lokomotive Leipzig, Kerem Demirbay traf zweimal.

Karim Bellarabi, der ebenfalls traf, zog sich jedoch eine Verletzung zu, um ihn am Samstag bei Union Berlin aus seinem Ligaauftakt auszuschließen.

ryj / cdw / iwd