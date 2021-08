Die Musik, die Uhrmacher inspiriert

So schrieb Herr Baumgartner 2002 in einer E-Mail: „Wir hatten unsere neue Uhr, die UR-103, fertig entworfen, hatten aber kaum genug Geld, um sie in Produktion zu bringen.

„Wir mussten eine Entscheidung treffen. Urwerk war klinisch tot. Es machte keinen Sinn, weiterzumachen“, fügte der 46-jährige Uhrmacher hinzu. „Wir machten eine Pause, drehten die Musik, das berühmte ‚Time Is On My Side’, auf maximaler Lautstärke an. Wir sahen uns an und wussten es. Wir haben den Glauben gefunden. Wir mussten den ganzen Weg gehen.