Alibaba-Tochter: Rekord-Börsengang der chinesischen Ameisengruppe ist geplatzt

Das chinesische Unternehmen werde vorerst nicht in das Segment “Star Board” aufgenommen, kündigte die Shanghai Stock Exchange völlig überraschend an. Kurz darauf lehnte Hongkong das Problem ebenfalls ab und verwies auf Lücken in den Offenlegungspflichten. Die an der Wall Street notierten Aktien des Großaktionärs Alibaba dann sackte deutlich vor dem Handelstag ab.

Mit einem Emissionsvolumen von 37 Milliarden US-Dollar hatte die Ant Group den weltweit größten Börsengang geplant. Es ist der Betreiber von Alipay, einem chinesischen Online-Zahlungssystem mit gut 730 Millionen Kunden. Es wurde als Zahlungsdienst von erstellt Jack Ma etablierte Handelsplattform Alibaba.