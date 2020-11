FC Bayern: Salihamidzic “weiß nicht mehr, wie man mit Alaba zusammenkommt”

Verlassen Sie eine “Super-Katastrophe”

Sportdirektor Hasan Salihamidzic vom FC Bayern München erwartet, dass der österreichische Nationalspieler David Alaba abreist. “Ich weiß nicht, wie wir jetzt zusammenkommen sollen”, sagte Salihamidzic am Dienstag vor dem Champions-League-Spiel bei Red Bull Salzburg auf “Sky” und betonte: “Jetzt müssen wir uns damit abfinden, dass David uns verlässt.”

Alaba hatte ein verbessertes Angebot zur Vertragsverlängerung abgelehnt, weshalb der Verein den 28-Jährigen und seinen Berater Pini Zahavi nach Ablauf einer Frist darüber informierte, dass “wir das Angebot zurückziehen werden”, sagte Salihamidzic. Bayern-Präsident Herbert Hainer kündigte am Sonntagabend im bayerischen Fernsehen an, dass der Verein am 31. Oktober nach monatelangem Poker mit Alaba und Zahavi Klarheit haben wolle. “Es gibt kein Angebot mehr”, sagte der 66-Jährige.

Mit Messi, Alaba & Reyna: Die wertvollsten Spieler mit Vertragsende im Jahr 2021 20 Giovanni Reyna – Borussia Dortmund – Marktwert: 15 Mio. € © Imago Bilder 19 Juan Bernat – Paris SG – Marktwert: 16 Mio. € © Imago Bilder 17 Nikola Maksimovic – SSC Napoli – Marktwert: 18 Mio. € © Imago Bilder 17 Otávio – FC Porto – Marktwert: 18 Mio. € © Imago Bilder 14 – Henrikh Mkhitaryan – AS Roma – Marktwert: 20 Mio. € © Imago Bilder 14 Eric Garcia – Manchester City – Marktwert: 20 Mio. € © Imago Bilder 14 Moussa Marega – FC Porto – Marktwert: 20 Mio. € © Imago Bilder 13 Marten de Roon – Atalanta Bergamo – Marktwert: 23 Mio. € © Imago Bilder READ Asiatische Tigermücke: Bisse, Krankheiten und Co - das müssen Sie wissen 12 Julian Draxler – Paris SG – Marktwert: 24 Mio. € © Imago Bilder 11 Riqui Puig – FC Barcelona – Marktwert: 25 Mio. € © Imago Bilder 10 Arkadiusz Milik – SSC Napoli – Marktwert: 27 Mio. € © Imago Bilder 9 Hakan Calhanoglu – AC Mailand – Marktwert: 30 Mio. € © Imago Bilder 7 Florian Thauvin – Olympique Marseille – Marktwert: 32 Mio. € © Imago Bilder 7 Ángel Di María – Paris SG – Marktwert: 32 Mio. € © Imago Bilder 6 Georginio Wijnaldum – FC Liverpool – Marktwert: 40 Mio. € © Imago Bilder 5 Sergio Agüero – Manchester City – Marktwert: 42 Mio. € © Imago Bilder 4 Memphis Depay – Olympique Lyon – Marktwert: 45 Mio. € © Imago Bilder 3 Gianluigi Donnarumma – AC Mailand – Marktwert: 60 Mio. € © Imago Bilder 2 David Alaba – FC Bayern München – Marktwert: 65 Mio. € © Imago Bilder 1 Lionel Messi – FC Barcelona – Marktwert: 100 Millionen Euro © Imago Bilder

Transferfreier Abflug von Alabas zum FC Bayern eine “Superkatastrophe”

Der Verein möchte Planungssicherheit für eine so wichtige Position und Personal. „Wir sind alle Profis. Wir schätzen ihn sehr, er ist ein Topspieler und sehr wichtig für unser Team. Wir werden professionell damit umgehen “, sagte Salihamidzic, gab aber auch zu:” Wenn ein solcher Spieler den Verein kostenlos verlässt, ist es das Schlimmste. “Alaba war überrascht und enttäuscht über das zurückgezogene Vertragsangebot.

Der bisher wertvollste freie Transferspieler in der Geschichte des Fußballs ist Robert Lewandowski – 2014 profitierten die Bayern von der Katastrophe. Zu diesem Zeitpunkt lehnte der polnische Stürmer eine Vertragsverlängerung mit Borussia Dortmund ab und unterzeichnete im Januar – sechs Monate vor seinem späteren Wechsel – einen Vertrag über die Säbener Straße.

READ 19 - Was sind die langfristigen Folgen einer Koronainfektion? Mit Suárez & Ballack: Die 10 wertvollsten kostenlosen Transfer-Transfers in der Geschichte 10 | Luis Suárez | 2020 | Marktwert: 28 Mio. € © Imago Bilder Vom FC Barcelona zum Atlético Madrid 8 | Santi Mina | 2019 | Marktwert: 30 Mio. € © TM / Imago-Bilder Vom FC Valencia zu Celta Vigo 8 | Emre Can | 2018 | Marktwert: 30 Mio. € © Imago Bilder Von Liverpool FC nach Juventus Turin 7 | James Rodríguez | 2020 | Marktwert: 32 Mio. € © Imago Bilder Von Real Madrid zu Everton FC 5 | Adrien Rabiot | 2019 | Marktwert: 35 Mio. € © Imago Bilder Von Paris Saint-Germain nach Juventus Turin 5 | Michael Ballack | 2009 | Marktwert: 35 Mio. € © Getty Images Von Bayern München nach Chelsea 2 | Aaron Ramsey | 2019 | Marktwert: 40 Mio. € © Imago Bilder Vom FC Arsenal zum Juventus Turin 2 | Leon Goretzka | 2018 | Marktwert: 40 Mio. € © Imago Bilder Vom FC Schalke 04 zum FC Bayern München 2 | Stefan de Vrij | 2018 | Marktwert: 40 Mio. € © Imago Bilder Von Latium nach Inter Mailand 1 | Robert Lewandowski | 2014 | Marktwert: 50 Mio. € © Imago Bilder Von Borussia Dortmund zum FC Bayern München

Zur Homepage