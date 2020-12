Aldi und Lidl sind führend: dm-Kunden können sich auf neue Dienstleistungen freuen

Zunächst wird EnBW im Laufe des kommenden Jahres 50-dm-Standorte mit leistungsstarken Hochleistungsladegeräten (HPC) ausstatten. Langfristig denkt man jedoch in größerem Maßstab und prüft laut dm derzeit die Machbarkeit an bis zu 1.000 Standorten.

Die Ladestationen haben eine Ladekapazität von bis zu 300 Kilowatt. Kunden sollten in der Lage sein, eine Reichweite von 100 Kilometern in nur fünf Minuten aufzuladen, abhängig von der technischen Ausstattung ihres Elektrofahrzeugs. “Als Standortpartner verfügt dm mit seinen über 2.000 Filialen in Deutschland über ein enormes Potenzial”, sagt EnBW-Vertriebsleiter Timo Sillober in einem Pressemitteilung

“Mit Elektromobilität als wesentlichem Bestandteil einer nachhaltigen Unternehmensstrategie tragen wir aktiv dazu bei, den Verkehr klimafreundlicher zu gestalten”, definiert Sillober die Ziele des Projekts. Diese stimmen mit denen von dm überein: “Es ist uns wichtig, nicht nur unser Sortiment nachhaltig zu gestalten, sondern auch die Infrastruktur in und um unsere dm-Filialen an die Bedürfnisse von Kunden und Umwelt anzupassen. Gemeinsam mit der EnBW können wir dies ermöglichen.” Unsere Kunden wollen in Zukunft nachhaltige Mobilität in ihren Alltag integrieren “, erklärt Marco Schönaich als Projektleiter für Bauwesen bei dm, der für die Umsetzung des Elektromobilitätsangebots verantwortlich ist. “Um den Ausbau der Schnellladeinfrastruktur voranzutreiben und unsere mehr als 2.000 Standorte in Deutschland sinnvoll zu nutzen, führen wir derzeit Gespräche mit unseren Vermietern. Gemeinsam können wir die Elektromobilität für alle einfach und bundesweit verfügbar machen. “”