Android 13 Review: Pläne für die Zukunft, aber heute nicht viel zu bieten

Das Android-Update-Laufband wird mit der Veröffentlichung von Android 13 fortgesetzt. Dies ist eine der kleinsten Android-Versionen der letzten Zeit, mit kaum ein paar benutzerorientierten Funktionen. Beachten Sie jedoch, dass dieses Update dem folgt Monster-Android 12 letztes Jahr erschienen. Es ist auch die zweite Android OS wurde dieses Jahr veröffentlicht, wobei das vorherige das auf Tablets ausgerichtete Android 12L-Update war, das im März veröffentlicht wurde.

Wir hätten ein bisschen mehr Arbeit, wenn Android 12L Teil dieser Version wäre, aber so wie es aussieht, bleibt uns eine Feature-Tasche für Android 13. Es enthält viele grundlegende Funktionen für Android-Tablets und Smart Displays , aber hier gibt es nicht viel für Telefone.

Trotzdem gibt es Dinge zu besprechen, also lasst uns zur Sache kommen.

Das Benachrichtigungsfeld

Eine der schönsten Änderungen in Android 13 ist das Hinzufügen der Laufzeitbenachrichtigungsberechtigung. Sie können Apps seit Jahren daran hindern, Benachrichtigungen anzuzeigen, aber Apps müssen jetzt explizit um Erlaubnis bitten, Sie zu piepen, und zeigen beim Start ein Feld „Zulassen/Ablehnen“ an. Als jemand, der selten von meinem Telefon gestört werden möchte, habe ich festgestellt, dass mein Zustimmungswert sehr niedrig ist. Ich habe das Gefühl, dass 95 % der Apps nach Benachrichtigungsberechtigungen fragen, und ich stimme vielleicht 10 % von ihnen zu. Es ist sehr befriedigend, lästige Benachrichtigungen präventiv zu beseitigen.

Soweit ich weiß, erscheint dieses Berechtigungs-Popup nur, wenn Sie von einer Neuinstallation booten. Für Upgrades hat alles bereits Benachrichtigungsberechtigungen und das Betriebssystem wird nicht danach fragen.

Google hat tatsächlich einen Task-Manager erstellt

Nach all diesen aufgabenkillenden Android-Apps hat Google endlich eine Version in das Betriebssystem integriert.

Eine weitere neue Benachrichtigungsfunktion ist der „Foreground Services (FGS) Task Manager“ von Google, ein benutzerorientierter Task-Manager, der sich am unteren Rand des Schnelleinstellungsfensters befindet. Google und Apple bemühen sich sehr, den Verbrauchern nicht so viel Kontrolle über Smartphones zu geben wie über PCs, aber Google hat den Benutzern endlich eine Liste mit laufenden Apps gegeben, die sie töten können. Es ist keine Liste aller Anwendungen wie ein herkömmlicher Task-Manager; Es ist nur eine Liste der Top-Dienste. Vordergrunddienste sind Android-Apps, die derzeit aktiv arbeiten, auch wenn sie dem Benutzer keine Schnittstelle bieten, wie z. B. ein Musikplayer, ein Fitnesstracker, ein Automatisierungs- oder ein Synchronisierungsdienst .

Der Task-Manager befindet sich am unteren Rand des Schnelleinstellungsfelds als langer kreisförmiger Balken mit der Aufschrift „X Apps sind aktiv“. Wenn Sie darauf tippen, wird eine Liste der laufenden Apps mit einer „Stopp“-Schaltfläche daneben angezeigt. Es ist nicht der erste Task-Manager von Android – im Laufe der Jahre waren verschiedene laufende App-Schnittstellen in den Entwicklereinstellungen verfügbar – aber es ist der erste, der sich an Verbraucher richtet.

Unter Android 8.0 Google den Hammer niedergeschlagen über die Hintergrundverarbeitung und sagte, wenn Apps nicht automatisch vom System geschlossen werden wollten, sollten sie dem Benutzer anzeigen, wann sie ausgeführt wurden. In früheren Versionen von Android generierte eine App eine Benachrichtigung, dass sie ausgeführt wurde. Es ist zwar nützlich zu wissen, welche Apps ausgeführt werden, aber es war ärgerlich, diese Informationen in das Benachrichtigungsfeld einzufügen und ein auffälliges Statusleistensymbol anzuzeigen. Das Benachrichtigungsfeld sollte für neue und temporäre Elemente gedacht sein, nicht für eine 24/7-Erinnerung mit der Aufschrift „Tasker läuft“.

In Android 13 unterstützt der Task-Manager Benachrichtigungsfunktionen, und jetzt ist keine ständige Benachrichtigung mehr erforderlich. Die Benachrichtigung wird weiterhin angezeigt, kann aber im Gegensatz zu früheren Versionen von Android jetzt ignoriert werden. Wischen Sie die Benachrichtigung und der einzige Hinweis darauf, dass ein Element ausgeführt wird, ist eine ordentlich reduzierte Zahl am unteren Rand des Schnelleinstellungsfelds. Es ist eine viel schönere Art, laufende App-Benachrichtigungen zu verwalten.