Alaba in Liverpool, Ramos in Manchester City

In den neuesten Transfernachrichten ist David Alaba in Liverpool in Arbeit, während Sergio Ramos in Manchester City ebenfalls ein faszinierender Bericht ist.

[ MORE: How to watch PL in the USA ]

Beginnen wir mit einer möglichen Ankunft in Anfield, da David Alaba ein gesuchter Mann ist.

Nach a Wächterbericht, Liverpool drängt darauf, Alaba zu unterzeichnen, und hat seinen Agenten kontaktiert, da der Bayern-München-Star ab Januar mit Teams außerhalb Deutschlands sprechen und einen Vorvertrag abschließen darf.

Der 28-jährige Alaba ist im Juli bei Bayern München nicht mehr unter Vertrag. Der Bericht besagt, dass der österreichische Verteidiger im Januar nicht auf Abreise drängen wird und die Bayern am Ende seines Vertrages in diesem Sommer verlassen wird.

Real Madrid bleibt laut dem Bericht ihr bevorzugtes Ziel, aber viele Premier League-Vereine hoffen, Alaba nach 12 Jahren bei Bayern München davon zu überzeugen, nach England zu ziehen.

In Anbetracht der Vielseitigkeit und Fähigkeit von Alaba, Innenverteidiger, Außenverteidiger und Mittelfeldspieler zu spielen, weiß er, dass er ein wertvoller Spieler ist, insbesondere als Free Agent. Liverpool braucht derzeit aufgrund von Verletzungen von Virgil van Dijk und Joe Gomez Defensivhilfe. Diese beiden Spieler werden diesen Sommer zurück sein, wenn Alaba verfügbar ist. Es wäre also sinnvoller, wenn es im Januar ankommt.

Das heißt, wenn ein Spieler von Alabas Qualität mit einem kostenlosen Transfer verfügbar wird, müssen Sie diese Option prüfen, und Klopp könnte seine Erfahrung sicherlich nutzen und ihn vielleicht sogar neben Thiago Alcantara im zentralen Mittelfeldspieler spielen. während Georginio Wijnaldum kostenlos abreisen sollte. Transfers im Sommer.

Die Ära von Sergio Ramos bei Real Madrid? Manchester City gebunden …

Der 34-jährige Sergio Ramos war letzte Woche mit einem Wechsel nach Tottenham verbunden, und es ist klar, dass die Größen der Premier League daran interessiert sind, die Legende von Real Madrid und Spanien zu unterzeichnen, die diesen Sommer ebenfalls kostenlos übertragen werden kann.

Ramos hat noch keinen neuen Vertrag bei Real Madrid unterschrieben, und seine 16-Jahreszeiten-Karriere bei den spanischen Giganten scheint nun mehr denn je zu Ende zu gehen.

Der neueste Bericht von ESPN Statistiken Manchester City hat Ramos wegen eines möglichen Transfers zum Etihad Stadium kontaktiert, um seine Verteidigung weiter zu stärken. Ramos wird wahrscheinlich bei Real Madrid bleiben, aber wenn er es nicht tut, ist Man City gut positioniert, um seine Gehaltsanforderungen zu erfüllen und ihn zu unterzeichnen.

Hmm. Mit John Stones in guter Form sowie Aymeric Laporte und Ruben Dias als Top-Innenverteidiger und Nathan Ake scheint es seltsam. Laut dem Bericht möchte Pep Guardiola, dass Ramos ‘Erfahrung seinen jungen Verteidigern hilft, sich zu entwickeln.

Wenn Sie hören, wie Guardiola aus Sicht der Führung über die Auswirkungen von Vincent Kompany spricht, können Sie diesen Schritt verstehen, da Ramos einer der erfahrensten Spieler im Spiel ist.

Wie der Alaba-Link zu Liverpool oben, obwohl Sie keinen Spieler in einer Position wirklich brauchen, wenn er für einen kostenlosen Transfer verfügbar ist, insbesondere angesichts der finanziellen Situation der letzten 12 Monate, ist dies der Fall Es ist ein erwägenswerter Fall.

Folgen Sie @JPW_NBCSports