Aktuelle Daten zur Pandemie: Corona: 7-Tage-Inzidenz in Stuttgart unter 150 – Baden-Württemberg

23. November 2020 – 18:31 Uhr

In der Woche der Entscheidung zur Verlängerung der teilweisen Sperrung liegt die 7-Tage-Inzidenz bestätigter Neuinfektionen in Stuttgart deutlich unter 150. Die aktuellen Daten finden Sie hier.

An dieser Stelle berichten wir über Koronainfektionen, die durch Labortests in Deutschland, Baden-Württemberg und der Region Stuttgart festgestellt wurden. Foto: dpa

Stuttgart – Wie entwickelt sich die Koronapandemie in Deutschland, Baden-Württemberg und der Region Stuttgart? Wir beleuchten dies kontinuierlich in unserer Berichterstattung. Die Situation ändert sich regelmäßig und kann aus den aktuellen Zahlen zur Pandemie abgelesen werden.

Bund und Länder werden sich am Mittwoch treffen, um die seit Anfang November bestehenden Anti-Korona-Maßnahmen zu erörtern: Was haben sie gebracht, was nicht? Insgesamt hat sich das vorübergehend exponentielle Wachstum im Oktober verlangsamt – was sich auch in den Infektionswerten mit einer gewissen Zeitverzögerung widerspiegelt. Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen stagnierte kürzlich. Trotzdem kommen täglich mehr als 18.000 neue Fälle hinzu.

In diesem Beitrag veröffentlichen wir die neuesten Zahlen zur Entwicklung des Infektionsprozesses. Wir verwenden Daten des Robert-Koch-Instituts und des Landesgesundheitsamtes Baden-Württemberg. Daten vom 23. November, 18.30 Uhr

Corona in Deutschland

Der am häufigsten diskutierte Indikator ist die Anzahl der durch Labortests bestätigten Neuinfektionen. Wie entwickelt sich die Situation in Baden-Württemberg und Deutschland?





Die Zahl der durch Labortests bestätigten Neuinfektionen stagnierte seit Mitte November – eine sehr deutliche Folge der teilweisen Sperrung am 2. November. In Baden-Württemberg entwickeln sich die Zahlen etwas besser als in Deutschland insgesamt. Es stellt sich jedoch heraus, dass die bestätigten Neuinfektionen stagnieren und nicht signifikant abnehmen. Dies bedeutet, dass selbst bei der teilweisen Sperrung nachweislich viele Menschen infiziert sind, zumindest deutlich mehr als während der ersten Welle im Frühjahr.

Das Diagramm zeigt den wöchentlichen Mittelwert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, die durch Labortests für jeden Tag festgestellt wurden:

Mindestens ebenso wichtig ist die Anzahl derer, die an und mit Covid-19 gestorben sind. Es ist in den letzten Wochen immer wieder gestiegen – zuletzt im wöchentlichen Durchschnitt von mehr als 220 Todesfällen pro Tag. Voraussichtlich wird der Maximalwert ab Frühjahr (230 Todesfälle pro Tag im Wochendurchschnitt) in der laufenden Woche überschritten.

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der koronabedingten Todesfälle seit März:

In den vergangenen sieben Tagen wurden bundesweit rund 119.000 Neuinfektionen durch Labortests bestätigt. Die folgende Tabelle zeigt die aktuellen Zahlen für die einzelnen Bundesländer. Sie können durch die Tabelle scrollen, um alle Länder anzuzeigen.

Corona in Baden-Württemberg

Die Zahl der erkannten und verstorbenen Neuinfektionen schwankt in Baden-Württemberg. Das Stuttgarter Land ist nach wie vor stark betroffen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt derzeit jedoch auch in vielen anderen städtischen und ländlichen Gebieten bei über 100. Es ist derzeit am höchsten in den Stadtteilen Mannheim und Heilbronn.

In der folgenden Tabelle geben wir die neuesten Werte für die städtischen und ländlichen Gebiete an. Sie können durch die Tabelle scrollen, um alle Kreise anzuzeigen.

Corona in der Region Stuttgart

Alle Bezirke der Region Stuttgart liegen innerhalb einer Woche deutlich über der Marke von 50 bestätigten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Vielmehr liegt die sogenannte 7-Tage-Inzidenz überall über 100, im Landkreis Rems-Murr und im Landkreis Göppingen bei über 150. In Stuttgart lag sie am Montagabend deutlich unter dieser Marke.

Die Karte zeigt, wie viele neue Koronainfektionen in der Region Stuttgart in den letzten sieben Tagen – je nach Bevölkerung – festgestellt wurden. Klicken Sie auf den Kreis, in dem Sie detaillierte Zahlen sehen möchten.

