Formel 1: Mick Schumacher über Vater Michael – “Nie als der größte Fahrer der Welt gesehen”

Die Chancen stehen gut, dass Mick Schumacher 2021 in der Formel 1 fahren darf. Jetzt spricht der designierte F2-Weltmeister über die Leistungen seines Vaters – und seinen Nachfolger.

Der Name kehrt zurück Schumacher in dem Formel 1 zurück? Der Sohn des Rekordweltmeisters Michael hat gute Chancen.

in dem zurück? Der Sohn des Rekordweltmeisters Michael hat gute Chancen. Mick Schumacher kämpft um den Titel in der F2 – und Kommentare zur gezielten Beförderung in die “Premier Class”.

kämpft um den Titel in der – und Kommentare zur gezielten Beförderung in die “Premier Class”. Das 21 Jahre alt spricht über die Drucksituation, seinen Vater und wie er es getan hat Abenteuer F1 wollen angehen.

spricht über die Drucksituation, seinen Vater und wie er es getan hat wollen angehen. Mit unserem brandneuen, kostenlosen Formel 1 Newsletter Sie sind immer gut informiert.

München / Bahrain – Während die Titelentscheidung in der Formel 1 wurde bereits abgeschlossen und Lewis Hamilton hat nach den Weltcup-Triumphen (sieben) das Niveau von Michael Schumacher erreicht Formel 2 Kämpfe Mick Schumacher für den Gesamtsieg nach dem Jahr 2018 Formel 3 könnte triumphieren.

Formel 1: Mick Schumacher vor dem F2-Titelgewinn – und dann Aufstieg in die “Premier Class”?

Was sind die beiden verbleibenden Rennen für die Sohn der F1-Legende geht: ein Cockpit für die nächste Saison in der “Premier Class”. Der 21-Jährige führt die Rangliste mit 191 Punkten an, gefolgt von Callum Ilott aus Großbritannien mit 169 Punkten. Neben der Ansicht der Krone haben beide Gegner etwas gemeinsam: Sie sind Jugendliche der Scuderia Academy und hoffe auf einen Platz bei Haas Racing, das Partnerteam von Ferrari.

Auch in diesem Rennen scheint der Deutsche vorne zu sein. Die Aussicht ist gut, dass neun Jahre nach dem Rücktritt seines Vaters von der F1 (2012) der Name Schumacher im Bereich der Fahrer wieder auftauchen wird. Mit dem Kicker Hut Mick Schumacher über die Erfolge seines Vaters gesprochen und wie er das gemacht hat Abenteuer Formel 1 wollen angehen. „Was er getan hat, war außergewöhnlich. Das merke ich jeden Tag mehr und mehr. Im Jahr nach meiner Geburt gewann er die erste von fünf Weltmeisterschaften in Folge, was ich immer noch unglaublich finde “, sagt der hochtalentierte Rennfahrer.

Formel 1: Mick Schumacher unter Druck? “Der meiste Stress kommt von mir”

Dementsprechend sieht er sich auch heute noch Videos mit den Rennen seiner berühmten Senioren an. Filius sagt über seinen Vater, der 2013 schwer verletzt wurde: „… ich habe ihn nie als den größten Fahrer der Welt gesehen. In erster Linie ist er nur mein Vater. Wie würde Mick Schumacher mit der Aufmerksamkeit und dem Druck umgehen, die mit dem einhergehen? Formel 1 sollte spürbar zunehmen? „Um ehrlich zu sein, habe ich keinen Druck, diesen Familiennamen zu verwenden. Der meiste Stress kommt von mir. “”

Mick Schumacher in engem Kontakt mit Ferrari: 2021 wird der Youngster der Legende Michael voraussichtlich in der Formel 1 starten. © Hassan Ammar / AP / dpa

Sollte die Traum von der Formel 1 Der gebürtige Schweizer will in seiner Debütsaison nichts unternehmen. Stattdessen möchte er sich auf Akribie und „Entschlossenheit“ konzentrieren: „Alles ist eine Lernkurve. Wenn Sie sich die Zeit nehmen, ins Detail zu gehen, um die Dinge richtig zu lernen, wird es auf lange Sicht besser funktionieren, als wenn Sie versuchen, etwas zu beschleunigen “, glaubt der leidenschaftliche Motorsportler.

Mercedes, das ehemalige Team seines Vaters, ist Formel-1-Champion. Landsmann Sebastian Vettel hat kürzlich sein Missfallen über diese Entwicklung zum Ausdruck gebracht – und ein Umdenken gefordert.

Bild der Überschriftenliste: © Hassan Ammar / AP / dpa