Aktien der Ölgesellschaften steigen: Die Wall Street setzt ihre Rekordjagd fort

Die Hoffnung auf ein Milliarden-Konjunkturpaket bringt bald Rekorde an der Wall Street. Der Dow Jones stellte mit mehr als 30.200 Punkten erneut einen neuen Rekord auf. Darüber hinaus wirkt sich das OPEC-Abkommen über geringere Produktionsmengen für 2021 positiv auf die Anteile an Ölunternehmen aus.

Die US-Börsen erreichten Ende der Woche neue Höchststände. Eine schwächere Schaffung von Arbeitsplätzen in der größten Volkswirtschaft der Welt führte zu Spekulationen darüber, dass die Wirtschaft während der Pandemie mit weiteren Milliarden Hilfe unterstützt werden könnte. Das Dow-Jones-Index Die Standardwerte stiegen um 0,8 Prozent auf ein Rekordhoch von 30.218 Punkten. Der breitere Der S & P 500 stieg um 0,9 Prozent auf 3699 und der Index des Technologieaustauschs Nasdaq geschaltet 0,5 Prozent auf 12.628 Punkte und auch markierte Allzeithochs.

Auch in Europa geschlossen Dax & Co. in plus. Alle anderen Neuigkeiten darüber, was an der deutschen Börse passiert finden Sie an unserem “Börsentag”.

Auf dem US-Arbeitsmarkt haben sie geschaffen Unternehmen außerhalb der Landwirtschaft haben im November nur 245.000 Arbeitsplätze. Von Reuters befragte Ökonomen hatten 469.000 erwartet. Welches wurde in einer separaten Umfrage ermittelt Arbeitslosenrate fiel hinein November jedoch auf 6,7 Prozent von 6,9 Prozent im Oktober. Analysten halten es für möglich, dass sich Demokraten und Republikaner im US-Kongress auf ein Konjunkturpaket mit einem Volumen von 900 Milliarden Dollar einigen könnten.

“Die schlechten Nachrichten über die sich abschwächende Beschäftigungssituation sind potenziell gute Nachrichten für Anleger, da das Konjunkturpaket in relativ kurzer Zeit viel wahrscheinlicher ist”, sagte Ryan Detrick, Senior Market Strategist beim Vermögensverwalter LPL Financial.

Pfund-Investoren bleiben zuversichtlich in den Brexit-Krimi

Die Jobdaten versetzten dem Dollar einen vorübergehenden Schlag. Nach dem Tauchen in Richtung des Zweieinhalbjahrestiefs setzte sich das Motto erneut durch. Euro-Investoren Nach Angaben der Händler gingen sie nach der Preiserholung in den letzten Wochen auf Nummer sicher und nahmen Gewinne mit. Das Die gemeinsame Währung fiel auf 1,2126 USD. Mittags waren es 1,2178 Dollar erreichte seinen höchsten Stand seit fast drei Jahren. “Anscheinend bekommen einige Anleger vor dem EZB-Treffen nächste Woche kalte Füße”, sagt Commerzbank-Analyst Antje Praefcke. Sie befürchteten, dass die Währungsbehörden eine klare Position zur raschen Aufwertung des Euro einnehmen würden. Das britische Pfund profitierte von der Hoffnung auf ein Abkommen zwischen der Europäischen Union und Großbritannien über ein Handelsabkommen und sprang ab auf 1,3427 $ hoch. Ein EU-Beamter sagte, eine Einigung stehe unmittelbar bevor und werde bis Ende des Wochenendes erwartet.

Ölaktien profitieren vom OPEC-Deal

Auf dem Rohstoffmarkt erleichterte die Entscheidung der OPEC-Staaten und ihrer Verbündeten die Steigerung der Ölproduktion ab Januar. Der Preis für ein Barrel Nordseeöl der Sorte Brent geschaltet 0,6 Prozent auf 49,02 US-Dollar. Die großen Ölexporteure stimmten zu, ihre Produktionsbremse zu lockern, und kündigten an, ihre Produktionspolitik in regelmäßigen Abständen zu überprüfen. Angesichts der steigenden Ölpreise waren Investoren auch nach Papieren großer Ölunternehmen gefragt. Aktien von wie Chevron teurer um 3,9 Prozent gesunken, Titel von Occidental Petroleum stieg sogar um 13,4 Prozent. Finanztitel waren auch an der Börse gefragt, nachdem der Sektor seit Jahresbeginn eine Underperformance gegenüber dem Gesamtmarkt erzielt hatte.