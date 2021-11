Äthiopischer Premierminister verspricht Sieg in Frontvideo: Staatsmedien | Konfliktnachrichten

Der äthiopische Premierminister Abiy Ahmed versprach den Sieg, was staatsnahen Medien zufolge sein erster Posten war, nachdem er diese Woche an die Front gegangen war, um Regierungstruppen im jahrelangen Krieg gegen Truppen aus der nördlichen Region Tigray zu führen.

Staatliche Medien berichteten am Mittwoch, Abiy sei an vorderster Front angekommen, um eine Gegenoffensive gegen Tigrayan-Truppen zu führen, und übergab seinem Stellvertreter die regulären Aufgaben.

In einem am Freitag veröffentlichten Video ist der Friedensnobelpreisträger von 2019 zu sehen, wie er mit dem Militär spazieren geht, während er eine Militäruniform trägt.

„Wir werden nicht nachgeben, bis wir den Feind begraben haben“, sagte Abiy in einer Erklärung und fügte hinzu, dass die Moral der Armee hoch sei. „Was wir sehen wollen, ist ein Äthiopien, das auf unseren Opfern steht – entweder Äthiopien oder Äthiopien zu sein“, fügte er hinzu.

Er fügte hinzu, dass die Armee die Kontrolle über Kassagita übernommen habe und plante, den Bezirk Chifra und die Stadt Burka in der Region Afar in der Nähe von Tigray zurückzuerobern.

„Der Feind hat nicht die Kapazität, mit uns zu konkurrieren, wir werden gewinnen“, sagte er.

Das Filmmaterial wurde veröffentlicht, nachdem die Regierung eine neue Verordnung zur Einschränkung der Medienberichterstattung über den Krieg erlassen hatte, die die Weitergabe inoffizieller Informationen über „militärische Bewegungen, Ergebnisse und Situationen an der Front“ verbietet.

‚Kein Ende in Sicht‘

Nach monatelangen Spannungen schickte Abiy im November 2020 Truppen nach Tigray, um die regierende Partei der Region, die Volksfront für die Befreiung von Tigray (TPLF), zu stürzen. Die TPLF dominierte die Bundesregierung fast drei Jahrzehnte lang, bis Abiy 2018 sein Amt antrat.

Der Premierminister versprach einen schnellen Sieg, und Ende November nahmen Regierungstruppen Tigrays Hauptstadt Mekelle ein. Im Juni jedoch hatten tigrayanische Truppen den größten Teil der Region zurückerobert und in die benachbarten Regionen Amhara und Afar vorgedrungen.

Tigrayan-Truppen meldeten kürzlich große Gebietsgewinne und behaupteten, diese Woche eine Stadt nur 220 km (135 Meilen) von der Hauptstadt Addis Abeba entfernt eingenommen zu haben. Ein Großteil Nordäthiopiens ist gesperrt und der Zugang von Journalisten ist stark eingeschränkt, was die Überprüfung von Behauptungen auf dem Schlachtfeld erschwert.

Doch die internationale Besorgnis über die Eskalation des Konflikts ist eskaliert, und das Ausland drängt ihre Bürger, das Land zu verlassen, da die Vermittlungsversuche der Vereinten Nationen und der Vereinigten Staaten bisher erfolglos blieben.

„Was Verhandlungen oder einen Waffenstillstand angeht, scheint die Distanz zwischen den beiden Seiten immer größer zu werden“, sagte Samuel Getachew, ein freiberuflicher äthiopischer Journalist in Addis Abeba, gegenüber Al Jazeera.

„Da der Konflikt andauert und so viele Menschen betrifft, scheint kein Ende in Sicht zu sein. Auf beiden Seiten besteht der Wille, ihn zu 100 Prozent zu gewinnen.

Hungerkrise

Der Krieg hat Zehntausende Menschen getötet, über zwei Millionen Menschen aus ihren Häusern vertrieben und einen hohen humanitären Tribut gefordert. Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) teilte am Freitag mit, dass die Zahl der Menschen, die im Norden des Landes auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen sind, auf mehr als neun Millionen gestiegen ist.

Hunderttausende Menschen stehen am Rande einer Hungersnot, während Hilfskräfte darum kämpfen, dringend benötigte Vorräte für die verzweifelte Bevölkerung in Tigray, Amhara und Afar zu bekommen.

WFP sagte, die Situation habe sich in den letzten Monaten stark verschlechtert, wobei schätzungsweise 9,4 Millionen Menschen „als direkte Folge des anhaltenden Konflikts“ hungern, gegenüber rund sieben Millionen im September.

„Die Region Amhara – die Frontlinie des Konflikts in Äthiopien – hat mit 3,7 Millionen Menschen, die jetzt dringend humanitäre Hilfe benötigen, den größten Anstieg der Zahl verzeichnet“, sagte WFP.

„Von denen im Norden Äthiopiens, die Hilfe brauchen, stehen mehr als 80 % (7,8 Millionen) hinter den Schlachtlinien.

Diese Woche konnten Hilfskräfte in den Amhara-Städten Dessie und Kombolcha zum ersten Mal seit ihrer Gefangennahme durch die TPLF vor fast einem Monat Lebensmittel verteilen, sagte WFP und fügte hinzu, dass dies nicht der Fall sei Woche. .

Die Kämpfe haben auch mehr als 500 Gesundheitseinrichtungen in Amhara beschädigt, teilte das humanitäre Hilfswerk der Vereinten Nationen OCHA am Donnerstagabend mit.

Als sich der Krieg hinzog, verstärkte die Regierung ihren Einsatz der Luftwaffe gegen die tigraischen Streitkräfte – ein Gebiet, in dem sie einen militärischen Vorteil genießt.

„Noch ein Drohnenangriff auf ein ziviles Viertel in #Mekelle“, twitterte TPLF-Sprecher Getachew Reda am Freitag. „Verzweifelte Maßnahmen eines verzweifelten Regimes am Rande des Zusammenbruchs. „

Am Freitag meldeten die TPLF und ein Krankenhausbeamter zwei Luftangriffe in Tigrays Hauptstadt Mekelle.

Dr. Hayelom Kebede, Forschungsdirektor am Ayder Referral Hospital in Mekelle, sagte der Nachrichtenagentur AFP, dass um 9 Uhr und 12:30 Uhr (6.00 Uhr und 9.30 Uhr GMT) zwei Bombenanschläge stattfanden, die ersten zwei Häuser zerstörten.

„Ich warte immer noch auf den Bericht der Opfer“, sagte er.

Quellen berichteten AFP, dass der erste Angriff in der Nähe des Hauses eines Rebellenkommandanten und in der Nähe eines Hügels mit einem Flugabwehr-Maschinengewehr getroffen wurde.

Abiys Sprecherin Billene Seyoum sagte, sie habe „keine Informationen“ über Drohnenangriffe in Mekelle