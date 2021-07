Äthiopische Eltern rufen um Hilfe bei der Evakuierung der durch den Tigray-Krieg gestrandeten Schüler auf

ADDIS ABABA, 23. Juli (Reuters) – Die Eltern von Tausenden äthiopischen Studenten, die am Freitag in der vom Krieg verwüsteten nördlichen Region Tigray gestrandet waren, baten um Hilfe bei der Evakuierung, nachdem die Hauptuniversität gewarnt hatte, dass sie sie mittendrin nicht mehr ernähren könne von Nahrungsmittel- und Bargeldmangel.

Die Universität Mekelle, die ihr Budget von der Bundesregierung erhält, veröffentlichte am Donnerstag auf ihrer Facebook-Seite eine Mitteilung, dass ihre Bankkonten gesperrt wurden und die Bundesregierung ihre Mittel für dieses Jahr nicht überwiesen hat.

Er sagte, dass ihm das Geld ausgeht, um die Studenten zu ernähren, und dass er ab dem 27. Juli aufhören würde, die Verantwortung für sie zu übernehmen.

Das Hochschulministerium reagierte nicht auf Reuters-Anfragen zur Stellungnahme zur Situation an der Universität.

“Wir bitten die UN, unsere Kinder aus Tigray zu holen”, sagte Berhanu Tegeneh, ein Vertreter eines Elternkomitees, gegenüber Reuters, als Hunderte von Eltern zum UN-Büro in Addis Abeba, der äthiopischen Hauptstadt, strömten, um ihre Bitte vorzubringen.

Berhanu aus Addis Abeba sagte, er sei nicht in der Lage gewesen, mit seiner Tochter, einer Studentin im vierten Jahr an der Mekelle University, zu sprechen, da die Telefonleitungen am 29 Mekelle.

Ein Sprecher des UN-Büros für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme zu den Anfragen der Eltern.

Der Elternausschuss sagte, dass Studenten an vier Universitäten in Tigray, darunter Mekelle, gestrandet waren, nachdem der Konflikt die Kommunikations- und Verkehrsverbindungen unterbrochen hatte. Banken funktionieren nicht mehr und mehr als 90 Prozent der Tigrayaner benötigen laut OCHA Nahrungsmittelhilfe. Lebensmittelkonvois sind seit Sonntag ausgesetzt, als Lastwagen beschossen wurden. Weiterlesen

Im November brach in Tigray ein Krieg zwischen der äthiopischen Armee und der regierenden Partei der Region, der Volksfront zur Befreiung von Tigray (TPLF), aus. Drei Wochen später erklärte die Regierung den Sieg durch die Einnahme von Mekelle, aber die TPLF kämpfte weiter.

Ende Juni erlangte die TPLF nach dem Abzug der Regierungssoldaten die Kontrolle über Mekelle und den größten Teil von Tigray zurück.

In ihrer Mitteilung teilte die Mekelle-Universität mit, dass sie am 18. Juli rund 5.000 Studenten in den benachbarten Bundesstaat Afar transportiert habe, aber Bildungsbeamte, die damit rechneten, sie aufzunehmen, hörten nicht auf. Die Busse kehrten nach Angaben der Universität nach Mekelle zurück.

Reuters konnte dieses Konto nicht unabhängig verifizieren. Afar-Beamte reagierten nicht auf Anfragen nach Kommentaren.

Der Konflikt hat sich diese Woche von Tigray auf Afar ausgeweitet und bedroht eine wichtige Straße, die die äthiopische Hauptstadt mit dem Hafen von Dschibuti verbindet.

Schnitt von Elias Biryabarema, Katharine Houreld und Nick Tattersall

Unsere Standards: Trust-Prinzipien von Thomson Reuters.