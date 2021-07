NIDEO-Austria verspottet, distanziert Ausbrüche von Super Falcons-Aggressor

Nigerianer in der Diaspora, NIDOE-Österreich, beschrieben

als “fehlgeleitet” ein Versuch einer selbsternannten Person mit Sitz in Österreich

Nigerianer, um die Super Falcons zu belästigen und in Verlegenheit zu bringen, während sie eingeschaltet waren

eine U-Bahn in die Wiener Innenstadt am Dienstag.

In einem zweiseitigen Brief, unterzeichnet von Subrinah Joy Dolischka (Büro der

Präsident) und Deji Adeyemo (Büro des Sekretärs) und erhalten von

der nigerianische Fußballverband NIDOE-Österreich scharf verurteilt strongly

starke begriffe aggression des typs und bestand darauf, dass sie es sind

“Schön, dass die Falcon-Spieler Österreich für ihr Sommercamping gewählt haben

Dieses Jahr.”

Die Organisation stellte unmissverständlich fest, „dass die Belästigung unserer

Spieler in einem Zug ist fehlgeleitet. Obwohl er es vielleicht nicht versucht hat

körperlicher Angriff auf einen von ihnen, diese verbale Belästigung

löst kein Problem in Nigeria. Diese Aktion untergräbt ihre

Würdenrechte wie durch österreichische Gesetze garantiert … obwohl österreichische Gesetze

die Demonstrations- und Demonstrationsfreiheit garantieren, gibt es Verfahren

die respektiert werden müssen und dieses Recht ist keine allgemeine Bestimmung

unschuldige Menschen und Einzelpersonen belästigen.

Die Organisation sagte, sie sehe “kein Problem mit der Einnahme der Falken”.

öffentliche Verkehrsmittel, die normalerweise sehr komfortabel und sicher sind, z

ein Gefühl dafür bekommen, wie die Menschen in Wien leben “ und zum Ausdruck bringen, dass es so ist

„Entsetzt über die Handlungen des Einzelnen, aus welchen Beweggründen auch immer

und wir distanzieren uns hiermit von seiner fehlgeleiteten Handlung und

verurteilen ihn. Diese Aktion ist nicht repräsentativ für die nigerianische Gemeinschaft

in Österreich.

„Wir halten diese Aktion für beunruhigend und inakzeptabel und bedauern die

die Wirkung fand in unserer sonst friedlichen und fortschrittsliebenden Atmosphäre statt

Gemeinschaft.

„Wir hoffen, dass die Falken trotz dieses unglücklichen Vorfalls

viel Spaß in Österreich und ihre Vorbereitungen für ihren Besuch

Das Turnier verläuft reibungslos. Wir unterstützen sie und wünschen ihnen

Erfolg im kommenden Turnier und mögen sie immer höher steigen

in ihrem Versuch, uns stolz zu machen.

Der neunmalige Afrikameister, der seit a

achttägiges Trainingslager vor der nächsten Aisha Buhari

Einladungsturnier der Frauen, das im September in Lagos stattfindet,

wird Wien am Samstag verlassen.