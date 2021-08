Microsoft macht endlich OneNote, um sie alle zu beherrschen

Als jemand, der Tablet-PCs verwendet, bevor die Surface-Reihe sogar 2-in-1-Geräte populär machte, bin ich eine Art religiöser Stiftbenutzer. Ich habe viele meiner College-Noten auf Microsofts OneNote geschrieben, aber in den letzten Jahren hat die App in einer ziemlich frustrierenden Dichotomie gelebt. Sie hatten „OneNote für Windows 10“, basierend auf dem moderneren UWP-Code und direkt im Windows Store verfügbar, dann hatten Sie Eine Notiz, die klassische Version der Anwendung, die über Microsoft Office verteilt wird.

Nach meiner Erfahrung reagierte ersteres eher reaktionsschnell, während letzteres viel mehr Funktionen für den Stromverbrauch integriert hatte. Erstere erhielten jedoch oft vor letzteren neue Funktionen, als würden die Anwendungen parallel entwickelt. Ehrlich gesagt, es hat mir ein bisschen Kopfschmerzen bereitet, herauszufinden, welche Version was kann, und ich habe oft zwischen den beiden gewechselt. Es ist ziemlich langweilig.

Es sieht so aus, als ob dies bald der Vergangenheit angehören wird. Schließlich plant Microsoft, vereinen die beiden Versionen der Anwendung, zeitgleich mit der Office-Suite, die neu gestaltet wurde, um Windows 11 zu entsprechen.

Während es vor einigen Jahren so aussah, als ob Microsoft die Desktop-Version zugunsten der Entwicklung der UWP-App billiger machen wollte, sieht es jetzt so aus, als würde das Gegenteil passieren. Microsoft sagt, dass Fortschritte in Windows und Office eine Vereinheitlichung ermöglichen werden, wobei die Office-Version von OneNote so eingestellt ist, dass sie „wichtige neue und vorhandene Funktionen erhält, die derzeit nur für OneNote für Windows 10 verfügbar sind“.

Das Unternehmen stellte auch einige niedrigauflösende Mockups des neuen OneNote zur Verfügung. Es ist nicht klar, ob es sich um zwei separate Designideen handelt oder ob das Unternehmen Sie zwischen den beiden Benutzeroberflächen wählen lässt, aber sie sehen ziemlich ordentlich aus. Die erste sieht eher aus wie die Office-Version von OneNote:

Und der andere ist mehr von der UWP-Version inspiriert:

Microsoft sagt, dass Sie unabhängig von der Version, die Sie verwenden, einen Upgrade-Pfad haben. Wer derzeit OneNote für Windows 10 nutzt, wird in der zweiten Jahreshälfte 2022 eine Einladung zur neuen Version der App erhalten, obwohl ich mir das vorstelle Büro-Insider profitieren von einem schnelleren Zugriff.

Um es klarzustellen, Sie müssen für das Upgrade nicht bezahlen, da die Vollversion von OneNote für verfügbar ist frei getrennt vom Rest der Office-Suite. Microsoft warnt auch davor, dass Sie zwar daran arbeiten, die besten Funktionen von OneNote für Windows 10 in der neuen Version verfügbar zu machen, Sie jedoch nicht erwarten sollten, dass alle überleben:

Obwohl wir nicht die vollständige Liste der OneNote für Windows 10-Funktionen in die OneNote-App integrieren, tun wir unser Bestes, um sicherzustellen, dass alle beliebten Funktionen weiterhin Teil von OneNote sind. Wir werden die vollständige Funktionsliste in einer zukünftigen Ankündigung veröffentlichen.

Um mehr über die Zukunft von OneNote zu erfahren, lesen Sie den Beitrag von Microsoft hier.

