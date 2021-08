Aaronson erzielt Salzburg Champions-League-Sieger (Video)

Brenden Aaronson übernahm am Dienstag die Rolle des Helden, als der 20-jährige USMNT-Mittelfeldspieler in der Qualifikation zur UEFA Champions League das entscheidende Tor für Red Bull Salzburg erzielte.

Aaronsons Name ist einer (unter vielen), mit dem USMNT-Fans in den nächsten 15 Monaten vor der Weltmeisterschaft 2022 in Katar wahrscheinlich vertraut sein werden. Er ist erst seit Januar in Salzburg, aber Aaronson hat sich bei den österreichischen Giganten schnell als Vollzeit-Stammspieler etabliert und rückt mit jeder herausragenden Leistung und jedem Glanzmoment seiner nächsten europäischen Staffel näher.

Brenden Aaronson erzielt einen späten Sieger für @FCRBS_fr in der ersten Phase der #ucl Play-offs🔥🇺🇸 pic.twitter.com/UKvTcgyHKE – Serie A bei Paramount + ⚽️🇮🇹 (@CBSSportsGolazo) 17. August 2021

Salzburg fiel am Dienstag nach vier Minuten hinter den dänischen Klub Bröndby zurück, aber Karim Adeyemi, ein weiterer Klub-Anwärter, erzielte kurz vor einer Stunde das 1:1. Aaronson kam zur Halbzeit als Ersatz ins Spiel, bevor er in der 90. Minute den Siegtreffer erzielte .

Jetzt sind es 90 Minuten, die Aaronson von seinem ersten Blick auf den UEFA Champions League-Wettbewerb trennen. Nach seiner Ankunft von Philadelphia Union im vergangenen Winter spielte Aaronson 121 von 180 Minuten in Salzburgs Achtelfinal-Niederlage gegen den späteren Sieger Villarreal.

Ergebnisse der UEFA Champions League

Red Bull Salzburg 2:1 Bröndby

Monaco 0-1 Shakhtar Donezk

FC Sheriff 3:0 Dinamo Zagreb

Spielplan der UEFA Champions League (Mittwoch)

Benfica – PSV Eindhoven

Malmö FF nach Ludogorets Razgrad

Jungen gegen Ferencvaros

