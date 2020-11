7 Tage Kanarische Inseln ab 899 € pro Person inklusive Flug und All-Inclusive-Paket [AIDA SUPER-SPECIAL]

BEREIT, FRÜHLINGSGEFÜHLE AUF IHREN SEITEN!

Zum Highlight der AIDA BLACK WEEK Gehen wir mit unserem Super-Special noch einen Schritt weiter: Einwöchiger Urlaub auf den Kanarischen Inseln im Januar 2021 inklusive Flug und All-Inclusive-Paket ab 899 Euro* Pro Person.

Das AIDA BLACK WEEK Super-Special gültig bis Montag, 30. November. 23:59 Uhr bei der Buchung neuer ausgewählter Kanarische Reisen mit Abreise im Januar 2021 zum unwiderstehlichen AIDA-PAKET ALLES INKLUSIVE Preis.

Unser Tipp: Für nur 50 Euro p. P. mehr reisen Sie in der Balkonkabine mit einem fantastischen Meerblick.

Eine Woche voller Geschenke

Der Januar ist dir zu spontan? Egal, denn bis zum 30. November. wir geben dir für neue Buchungen für jede Reise im AIDA PREMIUM-Tarif in der Sommersaison 2021 eine unwiderstehliche All-inclusive-Paket zu! Dieses Angebot gilt für fast alle Reisen ** mit Abflug im Zeitraum 01.04. bis 31. Oktober 2021 – nur bis 23.59 Uhr am Montag.

Es lohnt sich, schnell zu sein, da die Kontingente begrenzt sind.

* AIDA-PAKET ALLES INKLUSIVE, Preis pro Person bei Belegung mit 2 Personen (in der Kabine), einschließlich Ankunfts- und Abflugpaket, begrenztes Kontingent. Dies sind Aktionspreise, die innerhalb eines Buchungszeitraums gewährt werden. Bei hoher Nachfrage kann es vorkommen, dass das Kampagnenkontingent bereits vor Ablauf der Kampagne erschöpft ist. Wir bieten Ihnen dann den nächstbesten / attraktiveren Preis an. Weitere Informationen zum Tarif AIDA PACKAGE ALL INCLUSIVE finden Sie unter aida.de / versprechen

** Gültig für alle AIDA-Fahrten im AIDA PREMIUM-Tarif mit Abflug im Zeitraum 01.04. bis 31. Oktober 2021, außer: Große Winterpause auf den Kanaren am 30. Oktober 2021, Weltenbummler von Kiel nach Bangkok am 30. September 2021, Weltenbummler von Kiel nach Dubai am 23. Oktober 2021, von Hamburg nach San Antonio am Oktober 25. 2021, von Hamburg nach Mauritius am 25. Oktober 2021, Welttournee 2021 am 25. Oktober 2021