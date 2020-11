Helene Fischer enttäuschte die Schlager-Fans erneut: Auch hier konnte sie ihr Wort nicht halten

Helene Fischer macht es ihren Fans dieses Jahr ungewollt nicht leicht. Zuerst die Absage ihrer Weihnachtsshow und jetzt auch das.

Helene Fischer plante die Veröffentlichung ihrer CD „My Most Beautiful Moments“ für den 4. Dezember.

Sie kann diese Frist nicht einhalten.

Der Veröffentlichungstermin wurde um eine weitere Woche verschoben.

Für ihre Fans wird Weihnachten in diesem Jahr kein Picknick sein Schlager-Superstar Helene Fischer wegen der hartnäckigen Corona-Pandemie dein Geliebter Weihnachtsshow bereits komplett abbrechen. Eine Maßnahme, die für viele Schlager-Fans sicherlich nicht leicht zu akzeptieren ist. Aber jetzt ist Helene schon mit dem nächsten Hammer um die Ecke. Weil die Absage ihrer Fernsehsendung – für sie der Höhepunkt des ganzen Jahres Fans – ist nicht der einzige Enttäuschung.

Helene Fischer: Schlager Superstar enttäuscht, Fans wieder

Obwohl die Weihnachtsshow nicht vollständig ins Wasser fällt, ist fraglich, ob die alternative Show den Fans genug Trost spendet. Anstelle einer neuen Live-Show wird es laufen 25. Dezember Ich bin ZDF ein Best of Show geben. Im “Die Helene Fischer Show – Meine schönsten Momente„Die Höhepunkte der Shows der letzten Jahre werden gezeigt. Das Besondere daran: Helene wird die Sequenzen für ihre Fans persönlich auswählen. Aber ob sie sie noch für die nächste Enttäuschung trösten kann?

Denn sicherlich haben sich viele ihrer Fans am zweiten Advent mit dem neuen gesehen CD von ihrem Idol, das in ihrer Hand sitzt und der Engelsstimme ihrer Helene bei Kerzenlicht und Glühwein lauscht. Aber die Vorbereitung für den 25. Dezember muss noch warten. Laut bigfm.de wird das Sonderversand geplante CD “My Most Beautiful Moments Vol. 1”, die nun auch am 4. Dezember 2020 erscheinen sollte verschoben. Erst am 11. Dezember können die Fans ein gutes Stück davon bekommen Universal Music Plattenfirma wahrscheinlich in Ihren Händen halten. Aber warum lässt Helene ihre Fans eine Woche länger warten?

Helene Fischer: Schlager-Superstar hat die Arbeit an der neuen CD nicht rechtzeitig beendet

Schlager-Superstar Helene Fischer muss ihre Fans erneut enttäuschen: Wegen Corona kann ihre Weihnachtsshow nicht stattfinden, jetzt sollte auch ihr neues Album verschoben werden. © Malte Ossowski / SVEN SIMON über www.imago-images.de

Der Grund dafür Veröffentlichungsdatum verschoben liegt bei der Sängerin selbst. Angeblich soll sie sich noch mit der Auswahl der Songs befassen, die sie selbst ausgewählt hat. Insgesamt sind 40 Songs sowie ein passendes 24-seitiges Booklet geplant. Als besonderes Vergnügen sollte die Deluxe-Edition des Doppelalbums a enthalten DVD geben. Damit können Fans alle Vorstellungen wieder sehen. Darüber hinaus ist bereits ein 60-seitiges Fotobuch für das Album „My Most Beautiful Moments“ in Produktion, das etwas länger dauert als geplant. Die Sängerin will sich also wirklich nicht verwöhnen und wirklich nur das Beste vom Besten für ihre Fans finden – und nimmt sich lieber etwas mehr Zeit. Außerdem ist sie immer für eine Überraschung gut: Ihre Fans können sich auf Helene freuen beim RTL-Jahresrückblick “Menschen, Bilder, Emotionen” mit Günther Jauch * sei da wie msl.24.de berichtet. ((jbr) * msl24.de ist Teil des Redaktionsnetzwerks Ippen-Digital

Ex-Freund Florian Silbereisen hat kürzlich ihre Fans mit ihrer eigenen Jubiläumsshow nur für Helene inspiriert. Aber die Zuschauer kritisierten den Sender dafür.

Bild der Überschriftenliste: © Malte Ossowski / SVEN SIMON über www.imago-images.de