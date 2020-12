Ein 7-jähriger ugandischer Junge wurde in seinem Land zu einer Sensation, da er frühzeitig Flugzeugkenntnisse und angehende Pilotenfähigkeiten zeigte. Graham Shema wurde im lokalen Fernsehen interviewt und sein Name wird in Zeitungen und in sozialen Medien mit “Captain” vorangestellt. Der deutsche Botschafter und der Verkehrsminister des Landes luden ihn zu Treffen ein. Als Mathematik- und Naturwissenschaftsliebhaber ist der Student dreimal als Praktikant auf einer Cessna 172 geflogen. Er sagt, er will Pilot und Astronaut zu sein und eines Tages zum Mars zu reisen. “Mein Modell ist Elon Moschussagte der Junge, ein weißes Pilotenhemd und eine schwarze Hose umarmten seine zierliche Taille. Ich liebe Elon Musk, weil ich mit ihm etwas über den Weltraum lernen, mit ihm in den Weltraum gehen und auch meine Hand schütteln möchte. “Fonda Musk. SpaceX und die private Raketenfirma hat kürzlich zwei Amerikaner in die Umlaufbahn gebracht und hofft, eines Tages im März Menschen schicken zu können. Eines Morgens auf dem Entebbe International Airport in Uganda bat ihn sein Ausbilder zu erklären, wie die Triebwerke eines auf dem Asphalt geparkten Bombardier CRJ9000-Flugzeugs funktionieren. Ihre Stimme bemühte sich, sich über das Dröhnen der laufenden Triebwerke eines Flugzeugs zu erheben. Shema antwortete: “Die Ansaugrohre saugen Luft an und spritzen sie in den Kompressor, der Kompressor drückt sie mit den Ventilatoren zusammen. Nachdem Sie es mit den Lüftern gedrückt haben, ist es heiß “, sagte Shema, gestikulierte spielerisch und ging detailliert darauf ein, wie ein Motor Schub erzeugt. Shemas Neugier auf den Diebstahl wurde durch einen ungewöhnlichen Vorfall geweckt. auf dem Dach des Hauses seiner Großmutter am Rande der ugandischen Hauptstadt Kampala, als er draußen spielte. “Es hat etwas in ihrem Kopf ausgelöst”, sagte ihre Mutter, Reisebüro Shamim Mwanaisha, 29. Ihr Sohn fing an, ihr endlose Fragen zu stellen. Letztes Jahr kontaktierte sie eine lokale Luftfahrtakademie und Shema begann mit Heimkursen über Flugzeugteile und Luftfahrtvokabular. Nach fünf Monaten Unterricht bezahlte Mwanaisha den praktischen Flugunterricht für ihren Sohn. “Ich fühlte mich wie ein fliegender Vogel”, sagte Shema über seinen ersten Flug. Er war noch nie zuvor in einem Flugzeug geflogen. Zwischen Januar und März flog er dreimal als Copilot, bevor die Pandemie seine Praxis unterbrach. Seitdem konzentriert er sich auf Luftfahrttheorie und ist in Videos über Luftfahrt und Weltraumforschung auf seiner virtuellen getaucht. Reality Viewer.