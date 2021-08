40 Jahre Wellen: das außergewöhnliche Leben des Surfers und SUPers Robby Naish

Robby Naish ist das Königtum des Windsurfens. Aber auch Kitesurfen, Surfen und SUP. Erfahren Sie alles über das Symbol in diesem Dokument nach Naishs nachberuflicher Karriere.

Vierundzwanzigfacher Weltmeister Wassersportler Robby Naish ist zurück. Naja, so ungefähr. „Das vergangene Jahr hat sich als entscheidend für die Surfsportlegende erwiesen – Naish wird im und außerhalb des Wassers wie nie zuvor herausgefordert“, neckte Red Bull.

Die Red Bull TV-Folge “The Longest Wave” zeigt Naish, wie er durch alle Arten von Abenteuern navigiert, einschließlich einiger wirklich großer Wellen.

In “The Longest Wave” reist der Filmemacher Joe Berlinger mit Naish um die Welt. Konkret dokumentiert Berlinger ein wichtiges Ereignis in Naishs Leben: seinen Übergang von 40 Jahren auf der Pro-Tour zum Leben nach dem Wettkampf.

1976 gewann Naish im Alter von 13 Jahren seine erste Windsurf-Weltmeisterschaft. Seitdem hat er insgesamt 24 Meistertitel errungen.

Neugierig, was für ein Leben diese Windsurf-, SUP- und Kitesurf-Legende führt und was als nächstes kommt? Finde es im Film heraus.

Dauer: 1 Stunde 43 Minuten.