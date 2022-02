19 Menschen erfroren aufgefunden, was diplomatische Auseinandersetzungen zwischen der Türkei und Griechenland auslöste

In einer Erklärung des Gouverneursbüros der türkischen Stadt Edirne hieß es, die Such- und Rettungsaktivitäten in der Region, in der die Leichen gefunden wurden, würden fortgesetzt.

Innenminister Suleyman Soylu sagte am Mittwoch, die Toten seien Teil einer Gruppe von 22 Migranten.

Soylu sagte, die 19 Menschen seien in Ipsala erfroren, einer Grenzstadt, die oft von Menschen genutzt wird, die in die Europäische Union einreisen wollen.

Woher die Migranten kamen und warum sie unter eisigen Bedingungen gestrandet waren, bleibt unklar, aber Griechenland und die Türkei haben sich gegenseitig für die Tragödie verantwortlich gemacht.

Soylu behauptete auf Twitter, die Gruppe sei von griechischen Grenzbeamten abgewiesen und ihrer Schuhe und Kleidung beraubt worden. Er twitterte verschwommene Bilder, die die Leichen von mindestens acht Personen zu zeigen schienen, teilweise bekleidet und im Schlamm liegend. Soylu nannte die griechischen Grenzschutzeinheiten Schläger und sagte, die Europäische Union sei „heillos, schwach und ohne menschliche Gefühle“. Der griechische Einwanderungsminister Notis Mitarachi bestritt jedoch Soylus Vorwürfe des Fehlverhaltens. Die Todesfälle an der türkischen Grenze seien eine Tragödie, sagte er in einer Erklärung, fügte aber hinzu: „Die Wahrheit hinter diesem Vorfall hat keine Ähnlichkeit mit der falschen Propaganda, die von meinem Gegenüber verbreitet wird.“ Mitarachi sagte, dass diejenigen, die starben, „es nie bis zur Grenze geschafft haben“. „Jeder Vorschlag, dass sie es getan haben oder tatsächlich in die Türkei zurückgedrängt wurden, ist völliger Unsinn“, sagte er. „Anstatt unbegründete Forderungen zu stellen, muss die Türkei ihren Verpflichtungen nachkommen und daran arbeiten, diese gefährlichen Reisen zu verhindern.“ Das griechische Außenministerium reagierte nicht sofort auf die Bitte von CNN um Stellungnahme zu den Vorwürfen der Türkei. Tee Europarat und Migranten selbst haben jahrelang behauptet, dass die griechische Küstenwache und Grenzpatrouillen Migranten zurückdrängen, manchmal auf See. Habe gedacht die Menschenrechtsagentur der Vereinten Nationen hat „glaubwürdige Berichte“ über solche Vorfälle dokumentiert, die griechische Regierung hat sie wiederholt dementiert.

Sugam Pokharel von CNN hat zu diesem Bericht beigetragen.