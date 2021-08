12-jähriger syrischer Tischtennisspieler verneigt sich

Die olympische Reise von Hend Zaza mag schnell geendet haben, aber die syrische Tischtennisspielerin, die mit nur 12 Jahren die jüngste Teilnehmerin von Tokio 2020 ist, hat denjenigen, die ihre Reise verfolgt haben, eine erhebende Botschaft übermittelt.

Nur wenige Stunden nachdem sie am Freitagabend im Olympiastadion die Flagge ihres Landes getragen hatte, war Zaza in der Vorrunde der Frauen gegen eine mehr als dreimal so alte Gegnerin, Liu Jia, 39, im Einsatz.

Die Erfahrung der Österreicherin zeigte, dass Zaza ihre Führungsposition in den Spielen zwei und drei nicht festigen konnte, und obwohl sie in einem Spiel von nur 24 Minuten 0:4 verlor, war die Youngsterin danach optimistisch gestimmt.

Ihre ist eine Geschichte des Wohlbefindens, die alle Olympischen Spiele untermalt. Zazas Heimatstadt Hama wurde durch den anhaltenden Bürgerkrieg in ihrer Heimat zerstört, aber sie wurde ermutigt, ihren Sport im Alter von fünf Jahren zu betreiben, um zu fliehen.

Die häufigen Stromausfälle, in denen sie jetzt in Damaskus trainiert, können ihre Trainingseinheiten auf Tageslicht beschränken, während die schwierige Beschaffung von Ausrüstung und der Mangel an geeigneten Trainingspartnern wenig zu ihrer Entwicklung beigetragen haben.

Doch Zaza, die jüngste Olympiateilnehmerin seit 1992, verließ diese Spiele mit einer starken Hoffnungserklärung, als sie über die Herausforderungen nachdachte, die sie am Samstagmorgen an das Tokyo Metropolitan Gymnasium gebracht hatten.

„In den letzten fünf Jahren habe ich viele unterschiedliche Erfahrungen gemacht, vor allem als im ganzen Land Krieg herrschte, die Finanzierung der Olympischen Spiele verschoben wurde, und es war sehr schwierig“, erklärte sie.

“Aber ich musste dafür kämpfen und dies ist meine Botschaft an alle, die sich die gleiche Situation wünschen. Kämpfe für deine Träume, versuche alles, egal mit welchen Schwierigkeiten du konfrontiert bist, und du wirst dein Ziel erreichen. .

„Gegen einen sehr erfahrenen Gegner zu spielen ist sehr schwierig, vor allem für mein erstes Olympia-Spiel, daher war es sehr schwierig, mich mental darauf vorzubereiten. Aber ich glaube, ich habe es auf die eine oder andere Weise geschafft.

„Ich hatte gehofft, besser zu spielen, aber es ist eine gute Lektion, zumal dies meine ersten Olympischen Spiele sind. Ich werde daran arbeiten, um beim nächsten Mal ein besseres Ergebnis zu erzielen. Ich möchte länger in diesem Wettbewerb sein, nicht nur in der ersten Runde.

Zaza gab später zu, dass die Konzentration auf den Wettbewerb so kurz nach seinem Starturn in der Eröffnungszeremonie einen gewissen Einfluss auf seinen Verlust hatte.

“Wir mussten unsere Reise zur Olympia-Eröffnungsfeier um sechs Uhr beginnen, was ziemlich früh ist, im Stehen oder in der Vorbereitung, bis 11 Uhr oder nach 11 Uhr, was ziemlich lang ist”, fügte sie hinzu .

„Die Vorbereitung auf die morgendliche Session sowie der Jetlag, der sieben Stunden anders ist als in Syrien, sind beides Faktoren, die mich aus meiner Komfortzone bringen. “

Liu, geboren in China, Österreichs Fahnenträgerin in Rio 2016, gab vor ihrem Eröffnungstreffen bekannt, dass sie von ihrer 10-jährigen Tochter unter zusätzlichem Druck stand, aber nachdem sie ihren Sieg gesichert hatte, machten sie und Zaza zusammen ein Selfie.

„Jeder weiß, dass es ein bisschen peinlich sein kann, gegen jemanden zu verlieren, der so jung ist“, sagte Liu. „Ich fragte meine Tochter: ‚Weißt du, dass deine Mutter gegen jemanden spielt, der zwei Jahre älter ist als du?’ Seine erste Antwort war, dass Sie besser nicht verlieren!

„Ich habe den Medien gesagt, wenn ich verliere, würde ich von meinem Balkon springen. Also sagte meine Tochter: „Wenn du wirklich verlierst, spring bitte nicht. Du musst nach Hause ‘.

„Aber es gibt Sport und es gibt Leben. Es gibt Menschen, die müssen Härten ertragen. Sie sind unglaublich, es war nicht leicht für sie. Sie ist auch ein Mädchen – um mit 12 an den Olympischen Spielen teilzunehmen, bewundere ich sie in meinem Herzen wirklich.

„Ich habe letzte Nacht nicht gut geschlafen. Ich musste daran denken, sie nicht zu unterschätzen. Ich habe das Gefühl, dass ihr Ballgefühl ziemlich gut ist, sie hat einen guten Rhythmus. Solche Talente müssen ihr Potenzial entfalten.