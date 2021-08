EM 2020: “Bleib stark” – Österreichs Stefan Lainer widmet sein Tor Christian Eriksen – UHR | Fußballnachrichten

In einem Moment wahrer Fußballkameradschaft widmete der österreichische Rechtsverteidiger Stefan Lainer sein Tor dem dänischen Spielmacher Christian Eriksen am Sonntag. Lainer erzielte binnen 18 Minuten das Tor im ersten EM-Spiel Österreichs gegen Nordmazedonien und schickte schnell eine Nachricht an Eriksen, der im Spiel zusammenbrach: Dänemarks Eröffnung bei der EM 2020 gegen Finnland am Samstag.

Nachdem er das Tor erzielt hatte, lief Lainer zum Unterstand, der ihm ein Hemd mit der Nachricht überreichte: “Eriksen, bleib stark!”

Lainer hob das Trikot in die Luft, um sein Tor dem dänischen Mittelfeldspieler zu widmen.

https://www.youtube.com/watch?v=KV2Cbny7PhM

In der Zwischenzeit wurde durch einen Bericht der Nachrichtenagentur Reuters bestätigt, dass der Däne Christian Eriksen einen Herzstillstand erlitt, als er während des Eröffnungsspiels seiner Mannschaft bei der EM 2020 gegen Finnland zusammenbrach, bestätigte sein Mannschaftsarzt am Sonntag, aber der Grund ist unklar.

“Er war weg; wir haben eine Herz-Wiederbelebung durchgeführt, es war ein Herzstillstand. Wir haben ihn nach der Defibrillation (Defibrillation) geborgen”, sagte Morten Boesen auf einer Pressekonferenz und fügte hinzu, dass Eriksen nach ihrem Zusammenbruch am Samstag zu weiteren Tests im Krankenhaus geblieben sei.

„Die bisherigen Bewertungen sehen gut aus“, fügte Boesen hinzu. “Wir haben keine Erklärung, warum das passiert ist.”