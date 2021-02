10 atemberaubende Weltraumfotos vom Reisefotografen des Jahres 2020

Die totale Sonnenfinsternis über Spitzbergen am 20. März 2015. Vladimir Alekseev / www.tpoty.com



Wenn diese Pandemie vorbei ist, möchten Sie Reiseerlebnisse haben, die Ihnen eine neue Perspektive geben? Lebe also eine totale Sonnenfinsternis. Und das Nordlicht. Und ein dunkler Himmel mit der Milchstraße über Ihrem Kopf.

Diese Woche sahen die Ergebnisse der Reisefotograf des Jahres 2020 Überall in den Medien verputzt, aber die Sternentürme waren – wie so oft – die Bilder, die nicht von der Erde, sondern von unserem Himmel aufgenommen wurden.

Der große Gewinner war der russische Fotograf Vladimir Alekseev, dessen Portfolio das Hauptbild für diesen Artikel enthielt – eine totale Sonnenfinsternis in Spitzbergen am 20. März 2015. „Am Morgen begann ein Schneesturm und der Himmel war bewölkt mit Wolken“, sagte Alekseev Tag der Sonnenfinsternis. “Aber eine Stunde vor der Sonnenfinsternis hat sich das Wetter verbessert und ich habe es geschafft, diesen unglaublichen Moment festzuhalten.”

Alekseev zeigte auch dieses Bild des Nordlichts, das in einem Rentierhirtenlager auf der russischen Halbinsel Yamal aufgenommen wurde.

Nordlichter im Rentierhirtenlager, Halbinsel Yamal, Russland. Vladimir Alekseev / www.tpoty.com



Ein weiterer herausragender Nachtfotograf des Wettbewerbs ist die 16-jährige Amerikanerin Nayana Rajesh, die Finalistin in der Kategorie Junge Reisefotografin des Jahres war.

Geister-Ranch in Abiquiu, New Mexico. Nayana Rajesh / www.tpoty.com



In Rajeshs Portfolio befindet sich dieses Foto oben von der Ghost Ranch in Abiquiu, New Mexico, während unten ein Foto des Kometen Neowise vom Juli 2020 in Münster, Texas, zu sehen ist.

“Aufgrund der globalen Pandemie war dies eines der wenigen Male in diesem Jahr, dass ich den Nachthimmel fotografieren konnte”, sagte Rajesh. “Ich konnte den Kometen Neowise C / 2020 F3 etwa 90 Minuten von meinem Zuhause entfernt sehen und fotografieren.”

Komet Neowise C / 2020 F3 aus Münster, Texas, USA. Nayana Rajesh / www.tpoty.com



Rajesh zeigte auch dieses Foto unten, aufgenommen in Lone Pine, Kalifornien. Es verfügt über die Milchstraße, die auf der Nordhalbkugel am besten zwischen Mai und September zu sehen ist.

“Es war eine aufregende Erfahrung für mich, unter einem wirklich dunklen Himmel zu sein und den Nachthimmel in seiner ganzen Pracht sehen zu können”, sagte Rajesh.

Die Milchstraße von Lone Pine, Kalifornien, USA. Nayana Rajesh / www.tpoty.com



Kehren Sie mit dem Franzosen Nicolas Raspiengeas zum Nordlicht zurück, der in der Kategorie Travel Portfoloo sehr beliebt ist.

Zu seinen Bildern gehörte dieses Bild unten von den Polarlichtern am Flakstad Beach auf den Lofoten in Norwegen. Er benutzte einen Scheinwerfer, um den Vordergrund zu beleuchten.

Flakstad Beach, Lofoten, Norwegen Nicolas Raspiengeas / www.tpoty.com



Ein weiteres Bild von Raspiengeas enthielt dieses Bild des Nordlichts über der norwegischen Insel Senja.

Senja Island, Norwegen Nicolas Raspiengeas / www.tpoty.com



Dies sind jedoch sicherlich zwei Bilder von Sonnenfinsternissen in Raspiengeas ‘Portfolio, die wirklich auffallen. Die erste unten zeigt die totale Sonnenfinsternis vom 21. August 2017 im Smith Rock National Park, Oregon, USA.

“Dies ist das technischste Foto, das ich gemacht habe und von dem ich seit Jahren geträumt habe”, sagte Raspiengeas. „Ich wollte ein starkes und bedeutungsvolles Bild komponieren und den Menschen vor diesem einzigartigen himmlischen Phänomen in Betracht ziehen.

Eine totale Sonnenfinsternis am 21. August 2017 vom Smith Rock National Park, Oregon, USA. Nicolas Raspiengeas / www.tpoty.com



Raspiengeas war damit nicht zufrieden und schuf einige Jahre später ein ebenso überzeugendes Bild, als er dieses atemberaubende Bild unten während der totalen Sonnenfinsternis in Argentinien am 2. Juli 2019 aufnahm.

“Ich wollte ein menschliches Element einbeziehen, obwohl ich keine genaue Vorstellung davon hatte, wie”, sagte Raspiengeas. “Ich habe meine Partnerin bis zum Moment der Totalität per Walkie-Talkie geführt, und dort hat sie in diesen wenigen entscheidenden Sekunden die Sonne ‘berührt’.”

Eine totale Sonnenfinsternis am 2. Juli 2019 aus San Juan, Argentinien. Nicolas Raspiengeas / www.tpoty.com



Zum Schluss in dieser Übersicht der Astro-Bilder der Reisefotograf des Jahres 2020 ist eine großartige Aufnahme des Italieners Alessio Mesiano.

In der Kategorie Reiseportfolio gratuliert, wurden Mesianos Bilder alle auf den Färöern aufgenommen, einem Archipel von Inseln, die im Nordatlantik zwischen Großbritannien und Island windgepeitscht wurden.

Nordlichter von Vestmanna, Streymoy, Färöer. Alessio Mesiano / www.tpoty.com



Sie können den Rest der Gewinnerfotos auf TPOTY online sehen Gewinnergalerie.

Ich wünsche Ihnen klaren Himmel und große Augen.