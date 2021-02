Dominic Thiem verbringt einen Tag vor den Australian Open 2021 viel Zeit mit Schulkindern

US Open 2020-Sieger Dominic Thiem ist einer der am höchsten bewerteten Spieler auf der Männerstrecke. Seine Leistungen in der vergangenen Saison machen ihn zu einem starken Anwärter auf die höchsten Auszeichnungen des Spiels. Der österreichische Star gewann seinen ersten Grand-Slam-Titel bei seinem vierten Versuch. Davor erreichte er dreimal ein Finale.

Weltnummer 3 Dominic Thiem ist derzeit in Australien und bereitet die verschiedenen Veranstaltungen vor, die in Melbourne stattfinden werden. Erstens vertritt Thiem seine Nation in der zweiten Ausgabe des ATP Cup. Beim Auftaktspiel gegen Italien traf Dominic auf Matteo Berrettini und verlor das Match in geraden Sätzen.

Dominic Thiem verbringt Zeit mit Schulkindern in Melbourne

An seinem freien Tag verbrachte der österreichische Spieler Zeit mit Schulkindern im Fawkner Park Tennis Club in Melbourne. Der 27-Jährige hat mit Kindern interagiert, Tipps ausgetauscht und mit ihnen gespielt. Es war ein besonderer Moment für die anwesenden Kinder, einen der besten Spieler der Welt zu sehen, und sie werden sich lange an diese Interaktion erinnern. Am Ende ihres Treffens posierte Thiem für ein Foto mit allen anwesenden Kindern.

Nach der Niederlage ihres ersten ATP-Pokalspiels treffen Thiem und der österreichische Kader morgen auf Frankreich. In dieser Begegnung trifft Dominic auf den französischen Tennisspieler Gael Monfils und muss das Spiel gewinnen, um Österreich in eine komfortable Position zu bringen und das Spiel zu gewinnen.

Österreich hat es in der vorherigen Ausgabe nicht über die Gruppenphase geschafft. Novak Djokovic führte Serbien zum ersten ATP-Pokal, nachdem es Spanien im Finale besiegt hatte.

Nach dem ATP Cup wird sich Dominic auf den ersten Grand Slam der Saison konzentrieren, die 2021 Australian Open. Im Jahr zuvor hatte er das Finale erreicht und gegen den serbischen Star Novak Djokovic verloren.

