Der komplizierte und langwierige Prozess des Erwerbs der österreichischen Staatsbürgerschaft lässt mehr als 31,5 % der Bevölkerung ohne Staatsbürgerschaft zurück

Laut einer aktuellen Studie zur österreichischen Staatsbürgerschaft hatten im Jahr 2021 rund 31,5 % der Wiener Bevölkerung keine österreichische Staatsbürgerschaft, das sind 604.435 Personen.

Laut dieser Studie leben 82 % dieser Wiener Staatenlosen seit mindestens fünf Jahren im Land oder sind im Land geboren. Die Situation stellt sowohl aus Sicht der Integration von Migranten als auch aus demokratischer Sicht eine Herausforderung dar, SchengenVisaInfo.com Berichte.

Übrigens wurden 500 in Wien lebende Nicht-ÖsterreicherInnen mit einer Standardumfrage befragt und 31 weitere Personen detaillierter nach ihren Vorstellungen, Wünschen und Erfahrungen befragt.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Gründe für die nationale Identifizierung eine Rolle spielen, wie die Antworten der Befragten zu den Gründen für und gegen das Staatsbürgerschaftserfordernis zeigen. Außerdem waren EU-Bürger, insbesondere deutsche Staatsbürger, weniger an der österreichischen Staatsbürgerschaft interessiert als die anderen.

Eine Rolle spielen auch die sehr anspruchsvollen gesetzlichen und behördlichen Anforderungen wie die notwendige Aufenthaltsdauer von fünf Jahren, Einkommen und Deutschkenntnisse, die für die österreichischen Behörden erforderlich sind.

Die Ergebnisse empfehlen auch, welche Schritte unternommen werden sollten, um mehr langjährig im Land lebende Nicht-Staatsbürger zum Erwerb der Staatsbürgerschaft zu motivieren. Dazu gehören Maßnahmen, die sowohl auf Stadt- als auch auf Landesebene ergriffen werden können, was mehr Informationen, vereinfachte und schnellere Verwaltungsverfahren sein könnten.

Darüber hinaus würden einige gesetzgeberische Maßnahmen auf Bundesebene erforderlich sein, wie z Diskriminierung).

Nach Angaben des europäischen Statistikamtes Eurostat gehörte Österreich im gesamten Jahr 2020 zu den Ländern mit der niedrigsten Einbürgerungsrate in der EU.

Konkret belegt Österreich mit einem Anteil von 0,6 Punkten den fünften Platz unter den Ländern mit der geringsten erworbenen Staatsbürgerschaft pro 100 Ausländer. Lediglich folgende Länder sind Österreich in dieser Hinsicht unterlegen:

Tschechien (0,5)

Lettland (0,4)

Estland (0,4)

Litauen (0,2)

Darüber hinaus zeigen diese Daten, dass die österreichischen Behörden im Jahr 2020 8.996 Personen die österreichische Staatsbürgerschaft verliehen haben, was weniger als vor einem Jahr ist, als 10.500 Personen die österreichische Staatsbürgerschaft erhalten hatten.

Während die durchschnittliche Einbürgerungsrate in der EU im Jahr 2020 bei 2 % lag, hatte Schweden mit insgesamt 8,6 % die höchste Rate an gewährten Staatsbürgerschaften pro 100 Ausländer. Dies entspricht insgesamt 80.175 Personen, die in nur einem Jahr die schwedische Staatsbürgerschaft erhalten haben.