Zusammenfassung der Reuters-Sportnachrichten | Sportspiele

Tennis-Hsieh gewinnt dritten Doppeltitel in Wimbledon, diesmal mit Mertens

Die Taiwanerin Hsieh Su-wei gewann ihren dritten Doppeltitel in Wimbledon mit einem dritten anderen Partner, als sie und Elise Mertens am Samstag im Marathonfinale gegen das russische Duo Veronika Kudermetova und Elena Vesnina um den Sieg kämpften. Das taiwanesisch-belgische Duo rettete einige Matchbälle für einen 3-6 7-5 9-7 Sieg auf dem Center Court.

Rugby-Irlands neue Männer beeindrucken mit 71: 10 Niederlagen gegen die USA

Hooker Ronan Kelleher erzielte vier Versuche und Irland wählte acht neue Spieler aus, da viele seiner jungen Randgruppen die Gelegenheit nutzten, um am Samstag im Aviva Stadium bei einer 71:10-Niederlage gegen die Vereinigten Staaten zu beeindrucken. Nachdem sie letzte Woche einem offensiven japanischen Blitzangriff widerstanden hatten, waren Andy Farrells Männer diesmal genauso tödlich, insbesondere mit vier Versuchen in 13 Minuten in der ersten Halbzeit, zu denen auch die frühen Versuche von Robert Baloucoune und Nick Timoney gehörten.

Tennis-Djokovic nimmt Berrettinis Hindernis bei seinem Sprung in die Geschichte an

Matteo Berrettinis 6-Fuß-5-Rahmen wird Novak Djokovics unermüdliches Streben, so viele Tennismeilensteine ​​wie möglich zu erreichen, behindern, wenn die beiden in einem Wimbledon-Finale aufeinandertreffen, in dem beide Männer die Rekordbücher im Auge behalten werden. Ein Sieg über Berrettini im All England Club bedeutet nicht nur das Unentschieden des 34-Jährigen gegen Roger Federer und Rafa Nadal, den Rekord der Männer von 20 großen Titeln, sondern auch, dass er Spiel 3 abgeschlossen hätte, um den Golden Slam zu erreichen . Kein Mann hat im selben Jahr alle vier Slams und eine olympische Goldmedaille gewonnen.

Cycling-Mollema gewinnt Oldtimer-Tour de France mit Solo-Raid

Bauke Mollema absolvierte einen gewagten Oldtimer-Solo-Raid, um am Ende der 14. Etappe, einem schwierigen 183,7-km-Rennen von Carcassonne am Samstag, seinen zweiten Tour-de-France-Sieg in 11 Einsätzen zu erringen. Der Österreicher Patrick Konrad wurde Zweiter, während der Kolumbianer Sergio Higuita Dritter wurde, beide innerhalb von einer Minute vier Sekunden hinter dem Tempo.

Tennis-Stars standen in Wimbledon für Bartys Wunder an

Der neue Champion Ash Barty sagte, es sei ein Wunder, dass sie dieses Jahr in Wimbledon überhaupt die Chance hatte, ihrem Idol Evonne Goolagong nachzueifern, nach einem Wettlauf gegen die Zeit, um sich von ihrer Hüftverletzung zu erholen, die sie in Roland-Garros erlitt. Der 25-Jährige feierte den 50. Jahrestag des ersten Titelgewinns seines Landsmanns Aussie Goolagong in Wimbledon, indem er Karolina Pliskova in einem nervösen Finale auf dem Center Court mit 6:3, 6:7 (4) 6:3 besiegte.

NBA-Bucks wollen das Finale vor dem Publikum in ihrer Heimatstadt wenden

Der zweimalige Liga-MVP Giannis Antetokounmpo und die Milwaukee Bucks bringen den Kampf am Sonntag nach Hause, da Cream City hofft, in ihrem ersten Organisationsfinale der National Basketball Association (NBA) seit einem halben Jahrhundert an die Spitze aufzusteigen. Mit einem 0:2-Best-of-Seven-Seriendefizit liegt der Druck auf den Bucks, die dominante Verteidigung der Phoenix Suns zu überwinden und ihren Platz zu finden, bevor es zu spät ist.

Tennis-Barty eifert Idol Goolagong nach, um den ersten Wimbledon-Titel zu gewinnen

Ash Barty schloss sich einer illustren Liste australischer Namen an, die in Wimbledon-Silber eingraviert waren, als sie Karolina Pliskova in einem herzzerreißenden Finale besiegte und am Samstag als erste Down Under-Frau den Einzeltitel seit 41 Jahren gewann. Die 25-jährige Nummer eins der Welt schien auf dem Weg zu einem peinlich leichten Triumph zu sein, da Pliskova in einem Wimbledon-Finale einen der schlechtesten Starts aller Zeiten hinlegte, aber letztendlich ihr Bestes brauchte, um ein 6-3 6-7 (4) 6- 3 gewinnen.

Fußball-Englands Foden zweifelt am Finale – Southgate

Englands Mittelfeldspieler Phil Foden ist vor dem EM-Finale am Sonntag im Wembley-Stadion gegen Italien unsicher, sagte Trainer Gareth Southgate auf einer Pressekonferenz. Foden verpasste Englands letzte Trainingseinheit vor dem Duell vorsorglich mit einer Fußverletzung.

MLB-Rallye: Indianer holen gegen Royals erneut aus

Bobby Bradley traf im neunten Inning einen Homer, als Gastgeber Cleveland am Freitag Kansas City mit 2:1 besiegte, die zweite Nacht in Folge, in der die Indianer die Fashionable Royals übertrafen. Indianer-Starter Triston McKenzie erlaubte nur einen Hit in sieben Innings, seinem längsten Auftritt seiner Karriere. Er ging nur eins und zog neun heraus.

Tennis-Mektic und Pavic sind das erste rein kroatische Paar, das in Wimbledon triumphiert

Die Seeder Nikola Mektic und Mate Pavic waren das erste rein kroatische Paar, das am Samstag in Wimbledon einen Grand-Slam-Doppeltitel der Männer gewann, indem sie Marcel Granollers und Horacio Zeballos mit 6-4 7-6 (5) 2-6 7-5 übertrafen. Mektic und Pavic versuchten beim zweiten Ligapunkt drei erfolglose Versuche, den Ball zum Siegtreffer zu zerquetschen, bevor eine lange Vorhand des spanisch-argentinischen Duos den Kroaten den Sieg auf einem beleuchteten Center Court bescherte.

