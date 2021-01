9 Science-Fiction-Filme, die sich für eine unheimlich gute Zeit verdoppeln

Sci-Fi-Geschichten werden oft als ihr eigenes Genre angesehen, aber sie können alles sein, einschließlich Horrorfilme, und hier sind neun, um dieses Halloween zu sehen.

Egal, ob es Halloween ist oder nur jemand, der jeden Tag für Halloween hält, es ist immer gut, gruseligen Spaß zu haben. Da wir bei Redshirts Always Die alles über Star Trek und Science-Fiction behandeln, dachten wir, wir würden Ihnen neun Vorschläge geben, wie Sie diesen Science-Fiction- und Gruselfilm sehen können.

So lass uns gehen.

Klassiker

Der Terminator

Der Terminator mag nicht wie ein Horrorfilm erscheinen, aber es ist im Wesentlichen ein Slasher-Film, nur mit Waffen und ohne scharfe Dinge. Der Terminator könnte ein Ersatz für Jason oder Michael Myers sein. Der einzige Grund, warum er nicht im selben Licht wie sein Horror-Gegenstück gesehen wird, ist, dass er eine Maschine aus der Zukunft ist. Nicht zu verschieden von Jason X.

Raubtier

Sehr ähnlich dem Terminator als eine Art Film. Dieselbe Idee: Ein stilles, bedrohliches Monster verfolgt ein Action-Symbol der 90er Jahre, ohne viel an Emotionen oder sich selbst zu zeigen. Ersetzen Sie den Titel Predator durch ein Slasher-Symbol aus den 80er Jahren, und es ist im Grunde Nightmare on Jungle Street.

Außerirdisch

Horrorfilme lieben es, Menschen belästigen zu lassen. Ähnlich wie in den beiden vorherigen Filmen wird die Action-Ikone von einem bösen Außerirdischen verfolgt, aber darüber hinaus hat der Film einen etwas anderen Ton. In Predator und Terminator waren die Hauptfiguren entweder Soldaten oder wurden von Soldaten begleitet. In Alien handelt es sich um einen Film über eine Frachtcrew, die sich einer gewalttätigen und aggressiven außerirdischen Spezies gegenübersieht, die sie jagen und verschlingen will. Den Betrachter zwingen, die Hauptfigur Ripely in einem anderen Licht zu sehen als die imposanten Holländer.