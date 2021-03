Züge kollidieren in Ägypten und töten mindestens 32 Menschen

KAIRO – Zwei Züge kollidierten am Freitag in Südägypten, töteten mindestens 32 Menschen und verletzten 90 bei der jüngsten Katastrophe, um ein Schienensystem zu treffen, das seit langem von Unfällen, schlechter Wartung und schlechtem Management geplagt ist.

Es war nicht sofort klar, ob die Behörden Sabotage oder einen Unfall vermuteten. Aber die ägyptische National Railways Authority sagte, jemand habe die Notbremsen einiger Wagen in einem Zug aktiviert, und ein anderer Zug, der von hinten kam, sei gegen sie gekracht und habe den Umsturz verursacht. Zwei Personenwagen.

Dutzende von Krankenwagen eilten zu der Szene in der Nähe der Stadt Sohag am Nil, etwa sechs Autostunden südlich von Kairo. Ein Video, das von einem Passagier aufgenommen und online gestellt wurde, zeigte eine hektische Szene in einem der Autos, in der Menschen gefangen zu sein schienen.

“Rette uns”, ruft einer der Passagiere. “Wir können keine Leute rausholen.”

Präsident Abdel Fattah el-Sisi versprach in einem Posten auf seinem offizielle Twitter-Seite die Verantwortlichen zu bestrafen. “Der Schmerz in unseren Herzen wird heute nur unsere Entschlossenheit erhöhen, solche Katastrophen zu beenden”, sagte er.