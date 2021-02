Zu den Stadia-Projekten gehörte Savage Planet 2, Kojimas Titel

Nach der öffentlichen Ankündigung der Schließung von Stadia Games & Entertainment haben fortlaufende Berichte weitere Details darüber enthüllt, woran das Studio arbeitet. Anscheinend umfassten Stadias jetzt abgesagte exklusive Projekte ein Multiplayer-Actionspiel namens “Frontier”, eine Fortsetzung von Journey to the Savage Planet 2 und ein exklusives Spiel aus dem legendären Kojima.

Ein Bericht von VideoGamesChronicle behauptet, einige der großen Projekte zu enthüllen, die Stadia Games & Entertainment, SG & E, in Arbeit hatte.

Zunächst einmal hatten Googles Spielestudios offenbar ein großes Action-Multiplayer-Spiel unter dem Codenamen „Frontier“ in Arbeit. Das Team, das dieses Spiel entwickelt hat, wurde von François Pelland, den ehemaligen Produzenten von Splinter Cell und Assassin’s Creed: Syndicate, geleitet. Über das Spiel ist nicht viel bekannt, aber das Team, das daran arbeitet, erfuhr erst im Februar von der Absage, wahrscheinlich an dem Tag, an dem es veröffentlicht wurde.

Darüber hinaus sollte Googles Kauf von Typhoon Studios zu einer Fortsetzung des Erfolgs “Journey to the Savage Planet” führen debütierte auf Stadia diesen Monat. Anscheinend war das Spiel “viel größer” mit voll animierten Zwischensequenzen. Auch hier wurde das Team erst neben der öffentlichen Bekanntmachung auf die Projektstornierung aufmerksam gemacht.

Stadia Games & Entertainment arbeitete auch mit einigen Studios von Drittanbietern zusammen, um exklusive Spiele für die Stadia-Plattform zu entwickeln. Es war öffentlich seit einiger Zeit bekannt, dass Harmonix arbeitete mit SG & E an einem exklusiven, und anscheinend war das Musikstück “ziemlich vollständig”. Als Antwort auf die VGC Berichten zufolge behauptete der CEO von Harmonix, das Spiel sei nicht abgesagt worden, und bestritt Gerüchte, dass das Spiel mit Problemen bei der Musiklizenzierung konfrontiert sei. Der Titel wird anscheinend immer veröffentlicht, obwohl er auf einer anderen Plattform landet und Steve Janiak sagt:

Obwohl Google seine Strategie geändert hat, sind wir weiterhin sehr gespannt darauf, woran wir für Stadia arbeiten. Wenn das Projekt nicht für Stadia freigegeben wird, werden wir es auf andere Plattformen übertragen.

Schließlich erwähnt der Bericht auch, dass Google mit Kojima Productions, dem Studio hinter Death Stranding, Silent Hills und Metal Gear Solid, an einem episodischen Horrorspiel zusammengearbeitet hat. Anscheinend wollte das Studio Innovationen im Bereich Cloud-Spiele entwickeln, aber Stadia-Vizepräsident Phil Harrison verstopft das Projekt ans Licht zu kommen. Insbesondere Hideo Kojima sagte letzten Sommer dass er “ziemlich sauer” war, als er ein großes Projekt abgesagt hat, aber es ist unklar, ob es dasselbe Projekt ist, das Harrison blockiert hat.

Es ist ziemlich offensichtlich, dass Google viele große Projekte mit SG & E durchgeführt hat, was nur zu der Verwirrung beiträgt, dass das Unternehmen beschlossen hat, den Stecker zu ziehen, bevor eines dieser Projekte fast abgeschlossen war. Wenn nur Dinge hatte sich anders entfaltet.

