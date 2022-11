Zollweg – Eine Reise durch Raum und Zeit

Es war kurz vor der Herbstsonnenwende, einer Zeit zwischen Sommer und Winter, in der sich die Natur auf die unvermeidlichen Änderungen von Tag und Wetter vorbereitet.

Wir begannen unseren Spaziergang am Parkplatz des Pump House, direkt gegenüber von Burt Chapel.

Wir gingen im Uhrzeigersinn und sprachen über das, was wir um uns herum sahen und hörten.

Daumen zum Sonnenuntergang

Wie bei jedem Spaziergang in Irland reisten wir mit den Geistern der Vergangenheit.

Dazu gehörten mesolithische Jäger, Festungsbauer aus der Bronzezeit, Hochkönige von Irland, Anführer kriegführender Clans, Plantageneindringlinge, Eisenbahnbauer und visionäre Bauern.

Die ersten Einwohner Irlands, die mesolithischen Jäger und Sammler, hinterließen ihre Spuren.

Es gibt einen scheinbar unauffälligen Grat entlang der Straße (kurz nach dem Überqueren der Farland Bank).

Uferschnepfen

Archäologen haben festgestellt, dass es sich nicht um eine natürliche Deponie, sondern um die Überreste einer künstlichen Deponie handelt.

Der Kamm besteht aus Tausenden von Muscheln, dem verlassenen Abfall von Irlands erstem Fastfood-Restaurant.

Beginnend vor 8.000 Jahren und über Hunderte von Jahren veranstalteten mesolithische Völker hier regelmäßig Sommerpicknicks.

Der Rote Admiral

Sie aßen die Muscheln, die sie im Wattenmeer vor ihnen fanden.

Sie warfen die Muscheln hinter sich, um den Kamm zu bilden.

Es war zweifellos kein ganz entspanntes Essen, da die Bären und Wölfe nach einer Gelegenheit suchten, die Gäste zu fressen und den Spaß zu verderben.

In Sichtweite des Sees gibt es eine Reihe von Befestigungsanlagen.

Der Berg Grianan war der Ort einer Ringfestung aus der Bronzezeit.

Auf dem Gipfel des Berges ist Grianan von Aileach Fort selbst deutlicher zu sehen.

Erbaut von der Dynastie Úi Néill um 800 n. Chr. Es wurde aufgegeben, als Chief McLaughlin um 1000 n. Chr. von Muirchertach Ua Briain, dem König von Munster, besiegt wurde.

Das Gebiet um den See bildet einen Teil der Trennlinie zwischen den Rivalen Cenél nEogain und Cenél Conaill.

Eogain und Conall waren Nachfolger von Niall of the Nine Hostages, Niall Noigiallach.

Grianan Fort, Burt’s Castle und O’Doherty’s Tower on Inch sind allesamt Grenzmarken zwischen diesen ewigen Rivalen.

Diese alte Fehde fand mit dem Beginn der Plantage im Jahr 1600 ein abruptes Ende.

Nur der Teil der Wanderung auf Inch Island ist in natürlichem Gelände.

Der Rest der Promenade besteht aus Erdarbeiten, die Ende des 19. Jahrhunderts errichtet wurden, um die Landentwässerung und den Bau von Eisenbahnschienen zu erleichtern.

Die Linie von Derry zweigte an Tooban Junction ab, wobei eine Linie über Letterkenny nach Burtonport und die andere über Buncrana nach Carndonagh führte.

Etwa zur gleichen Zeit wurde ein Landentwässerungsplan unter Verwendung der Eisenbahndämme mit dem Inch Causeway und der Farland Bank begonnen.

Inch war bis zum Bau des Damms eine Gezeiteninsel gewesen, als sie dauerhaft mit dem Rest von Donegal verbunden wurde.

Davor war es möglich, die Insel bei Ebbe zu erreichen. Der Inch Lake entstand, weil die Flut die Insel nicht mehr überspülen konnte.

Das Entwässerungssystem wurde erst in den 1960er Jahren fertiggestellt, als Daniel McDonald, ein Industrieller, dem die BSR-Fabrik in Derry gehörte, achtzehn kleine Farmen zusammenlegte, um die 3.000 Morgen große Farm Grianan Estate zu schaffen.

Die Geschichte der Menschheit ist von Wandel geprägt.

Auf mesolithische Jäger folgten neolithische Bauern.

Ihre Steinwerkzeuge wurden durch die fortschrittlichere Technologie aus Bronze und Eisen ersetzt.

Die Erbauer von Grainan d’Aileach haben seinen Untergang nicht vorausgesehen.

Die uralte Rivalität zwischen den Cinél Eoghain und den Cenél Conail hatte nach der Plantage keine Bedeutung mehr.

Alle Bemühungen, die Eisenbahnen zu bauen, dauerten weniger als hundert Jahre.

Andererseits glauben wir, dass die Natur unveränderlich ist. Die Jahreszeiten folgen mit vorhersehbarer Regelmäßigkeit aufeinander.

Ein Zeichen für dieses feste Muster war der Anblick, den wir gleich zu Beginn unserer Wanderung sahen.

Es war eine Herde von hundert Uferschnepfen.

Sie sind große Vögel, nur geringfügig kleiner als der bekannte Brachvogel.

Ihre langen Beine und Schnäbel sind typisch für Watvögel, die im Watt und auf den feuchten Feldern rund um den See nach Nahrung suchen.

Sie schienen aufgeregt zu sein, vielleicht weil sie gerade eine lange und gefährliche Reise über den Atlantik von ihren Sommerbrutplätzen in Island hinter sich hatten.

Sie wirbelten direkt über uns herum, landeten auf nahe gelegenen Feldern und wiederholten scheinbar zu unserer Unterhaltung denselben Lufttanz.

Sie waren die ersten von vielen Wildvögeln, die später im Herbst aus Island, Grönland, Kanada, Alaska und Nordeuropa zum Inch Lake reisen werden.

Riesige Schwärme von Schwänen, Gänsen, Enten und Watvögeln werden eintreffen, um das zu nutzen, was die Region in Bezug auf Klima, Nahrung und Unterkunft zu bieten hat.

Einige werden den Winter über bleiben, andere werden in andere Feuchtgebiete in Irland ziehen oder weiter nach Süden nach Südeuropa und an die Westküste Afrikas ziehen.

Diese gigantischen Reisen finden seit der letzten Eiszeit vor 20.000 Jahren statt.

Der Inch Lake ist von enormer internationaler Bedeutung als Winterquartier und Zwischenstation für die jährliche Wanderung riesiger Schwärme von Schwänen, Gänsen, Enten und Watvögeln.

Was es zu einem der Wunder der Natur macht, das so wichtig ist wie jeder berühmtere Ort, den wir jede Nacht auf unseren Fernsehbildschirmen sehen.

Es ist nicht weit für Menschen aus Derry und Donegal, ihre eigene lokale Inch Lake-Safari zu genießen, ohne die Hektik internationaler Reisen.

Wir setzten unsere Wanderung auf dem Pfad oberhalb der Eisenbahnlinie Derry to Buncrana fort.

Wir sahen zwei Red Vulcans, die spektakulärsten Schmetterlinge Irlands.

Jedes Jahr fliegen diese großartigen Kreaturen aus Südeuropa nach Irland.

Sie ernähren sich von Brennnesseln und legen ihre Eier unter derselben Pflanze ab. Im Herbst ernähren sie sich von den Blüten des Efeubuschs.

Die beiden, die wir sahen, bauten möglicherweise ihre Streitkräfte auf, um nach Süden zurückzukehren.

An einer Wegbiegung überraschten wir einen Bussard, der auf einem Zaunpfahl saß.

Es flog leise davon, erhob sich in die Lüfte und fing an, um den See zu kreisen, wobei es seine charakteristischen katzenartigen Schreie ausstieß.

Vor fünfzig Jahren war der Bussard sehr selten, aber nach der Gesetzgebung, die die Vergiftung von Kadavern reduzierte, blühte der Bussard auf.

Von einer Seltenheit ist er heute Irlands häufigster Raubvogel.

Ähnlich wie ein kleiner Adler hat der Bussard die Gewohnheiten eines Geiers, der alle Arten von Aas frisst.

Dies machte ihn besonders anfällig für Vergiftungen.

Während unseres Spaziergangs ahmten wir mesolithische Jäger und Sammler nach, die Äpfel pflücken und Brombeeren essen.

Unweigerlich kam mir dieser berühmte Satz von Keates in den Sinn: „Season of mist and mellow fruitfulness“.

Pádraig – einer meiner Gesprächspartner bei unserer Fahrt um den Inch Lake – interessierte sich besonders für die Beerenbüschel, die an den Holunderbüschen hingen.

Wir packen unsere Ernte in eine Plastiktüte. Pádraig kam ein paar Tage später mit dem Geschenk einer kleinen Flasche zu mir nach Hause.

Aus den Beeren und Gewürzen hatte er einen Holundersirup hergestellt, von dem er mir versicherte, dass er vor dem strengen kommenden Winter mit seinen unvermeidlichen Erkältungen und Grippen schützen würde.

Unsere Wanderung wurde durch diejenigen ermöglicht, die Zeit und Geld in die Erstellung des Weges investiert haben.

Die Arbeit der Arbeiter, die die ursprüngliche Eisenbahn gebaut haben, war nicht umsonst.

Als Fortbewegungsmittel wurde es lange geschlossen, aber die Wiederverwertung als Sport- und Erholungsgerät ist etwas, das zukünftige Generationen genießen werden.

Ähnliche Systeme unter Nutzung alter Eisenbahnstrecken wurden in den letzten Jahren eröffnet.

Vor allem in Mayo, wo man auf dem Western Greenway die 27 Meilen von Westport nach Achill Island zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurücklegen kann.

Wir hatten alle unseren Spaziergang und unsere Diskussionen genossen, aber wir leben zwangsläufig in einer Zeit, in der es Sorgen um den Zustand der natürlichen Welt gibt.

Die Erholung des Bussards ist die Ausnahme vom starken Rückgang der Vogelwelt auf der ganzen Welt.

In derselben Woche wie unsere Wanderung sagte ein Bericht von Birdlife International, dass fast die Hälfte der Vögel der Welt zurückgegangen sei.

Nur sechs Prozent der weltweiten Arten nahmen an Zahl zu.

Jede achte Art war vom Aussterben bedroht. Dieser Rückgang hat mehrere Gründe.

Einer der größten ist die Zerstörung von Lebensräumen.

Ob Entwässerungsarbeiten rund um den See zu diesem Rückgang beigetragen haben, ist schwer zu beurteilen, da die Entstehung des Sees in vielerlei Hinsicht ein positiver Faktor ist.

Im Allgemeinen wirken sich Entwässerungssysteme jedoch sehr nachteilig auf Wildvögel aus, indem sie ihnen Nahrung, Sicherheit und einen Nistplatz entziehen.

Wir hatten das Glück, den Schmetterling des Roten Admirals zu sehen, nicht zuletzt, weil das Insektensterben ein globaler Faktor ist, der sich negativ auf die vielen Vögel auswirkt, die sich von ihnen ernähren.

Wir können uns die Natur als unveränderlich vorstellen, als etwas, auf das wir uns immer verlassen können, nicht nur zum Vergnügen und zur Entspannung, sondern als etwas, das unsere Existenz erhält.

Leider ist dies nicht der Fall. Bei anderen Besuchen des Sees war ich erfreut, Seidenreiher und einmal den viel größeren Silberreiher zu sehen.

Zwei wirklich schöne und exotische Vögel, es ist schade, dass die Ankunft solch wunderbarer Kreaturen von tiefem Unbehagen begleitet wird.

Die Anwesenheit dieser Vögel, deren Lebensraum bis vor kurzem Südeuropa war, ist ein weiterer Hinweis auf die globale Erwärmung und all die Schrecken, die damit einhergehen: Zerstörung der Tierwelt, Millionen von Menschen, die als rasende Dürre am Horn von Afrika verhungern, verheerende Überschwemmungen in Pakistan und Superstärke-Hurrikane in Florida.

Die beste Zeit, um den See zu besuchen, ist um Halloween herum.

Riesige Schwärme von Singschwänen, Graugänsen, Blässgänsen und einer Vielzahl von Dämmerungs- und Watvögeln werden sich nach ihrer Migration aus der Arktis am See und den umliegenden Feldern versammeln.

Wir drei alten Kuckucke – Pádraig, Jamesie und ich – haben den Spaziergang genossen, aber es ist wichtiger, dass die Kinder zum See gebracht werden.

Die Förderung des Interesses an Wildtieren ist ein erster Schritt, um Kinder zu ermutigen, Verwalter unseres Erbes und unserer Umwelt zu werden.