Zeitsprung-Schrecken gibt es im Netflix-Trailer zur Fear Street-Trilogie

Netflix hat den ersten vollständigen Trailer zu seiner ambitionierten Horror-Trilogie enthüllt Angst Straße, eine Adaption der gleichnamigen Buchreihe von RL Stine. Im Vergleich zu den bekanntesten Gänsehaut, das Angst Straße die Serie richtete sich an eine ältere “jungen erwachsene” Leserschaft, und die Geschichten hatten im Allgemeinen einen dunkleren, realistischeren Ton als die übernatürlichen / Monsterängste von Gänsehaut. Die Filmreihe versucht, diesen ernsteren Horrorton beizubehalten, während sie dennoch für das Mainstream-Netflix-Publikum zugänglich ist, was wir uns nur als eine knifflige Gratwanderung vorstellen können. Trotzdem scheint der Trailer recht gut zu laufen.

das Angst Straße Trilogie besteht aus drei Filmen mit dem Titel Teil 1: 1994, Teil 2: 1978 und Teil 3: 1666. Es erforscht die böse Geschichte der Stadt Shadyside, die vor Hunderten von Jahren anscheinend von einer Hexe verflucht wurde und jetzt gelegentlich getötet wird, ‘ala die Stadt Derry in Es. Jede Ära scheint eine andere Horror-Ästhetik hervorzurufen – der Skull Killer von 1994 sieht aus wie Ghostface aus dem Aufschreien Serie, während der zweite Camp-basierte Teil nach einer Redewendung Jason Voorhees sehnt. Der letzte Teil hingegen scheint mehr aus der Arthouse-Horror-Ästhetik zu machen Die Hexe.

Angst Straße unter der Regie von Leigh Janiak, bekannt für ihren Horrorfilm Really Disturbing 2014 Flitterwochen mit Rose Leslie. Beachten Sie, dass es eine Minderjährige gibt Komische Dinge Wiedersehen findet hier statt, als Maya Hawke (Robin) und Sadie Sink (Max) in Angst Straße, obwohl unklar ist, ob ihre Charaktere interagieren würden. In allen drei Filmen sind außerdem Kiana Madeira, Olivia Welch, Benjamin Flores Jr., Gillian Jacobs, Ryan Simpkins, Ashley Zukerman und viele mehr zu sehen.

Sehen Sie sich den Trailer unten an, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie die Angst Straße Trilogy mischt Erzählung durch ihre drei Chronologien.