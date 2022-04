Zeitplan-, Treiber- und Konstruktortabellen

Formel 1 ist der wichtigste Automobilwettbewerb der Welt. Dort treten die mutigsten Piloten von insgesamt 23 an Hauptpreis die sich das ausdenken Saison 2022. Das Interessanteste ist, neben den Piloten und ihren Fähigkeiten, zu sehen, wer der Gewinner eines so anspruchsvollen Wettbewerbs sein wird. Hier finden Sie den Zeitplan, die Tabellen der Piloten und der Hersteller.

Titelverteidiger in dieser Saison ist der Niederländer Max Verstappen von Red Bullwährend das letzte Gewinnerteam ist Mercedes. In dieser Saison sind der Pilot und das Team jedoch Kandidaten für eine Wiederholung. Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Sergio „Checo“ Perez und Carlo Sainz können nicht als Anwärter auf den Pilotentitel abgelehnt werden; während Red Bull, Mercedes und Ferrari sind die Hauptkandidaten für die Tag-Team-Meisterschaft.

Bisher waren es in dieser Saison bereits 4 Hauptpreis Rennen, das letzte war dasjenige, das in stattfand Emilia-Romagna, Italien. Der Führende in der Fahrerwertung ist Charles LeclercRed Bull Fahrerverfolgung Verstappen und Perez auf den Plätzen zwei und drei. Unter den Mannschaften Ferrari an der Spitze, gefolgt von Red Bull und Mercedes.

Fahrertabelle

Rang Treiber Punkte 1 C.Leclerc 86 2 Herr Verstappen 59 3 S. Perez 54 4 G.Russell 49 5 C. Sainz jr. 38 6 L. Norris 35 7 L.Hamilton 28 8 V. Bottas 24 9 E.Ocon 20 zehn K. Magnussen 15 11 D.Ricciardo 11 12 Y.Tsunoda zehn 13 P. Gasly 6 14 S. Vettel 4 15 F. Alonso 2 16 G. Zhou 1 17 A. Albon 1 18 L.Walk 1 19 Herr Schumacher 20 Nico Hülkenberg 21 N. Latifi

Tabelle der Konstruktoren

Rang Baumeister Punkte 1 Ferrari 124 2 Red Bull 113 3 Mercedes 77 4 McLaren 46 5 Alfa Romeo 25 6 alpin 22 7 Alpha Tauri 16 8 Haas 15 9 Aston Martin 5 zehn williams 1

Programm

*Miami GP / 6.-8. Mai

*GP von Spanien / 22.-22. Mai

*Monaco GP / 27.-19. Mai

*GP von Aserbaidschan / 10.-12. Juni

*Kanadischer GP / 17.-19. Juni

*GP von Großbritannien / 1.-3. Juli

*GP von Österreich / 8.-10. Juli

*GP von Frankreich / 22.-24. Juli

*Ungarischer GP / 29.-31. Juli

*Belgischer GP / 26.-28. August

*Niederländischer GP / 2.-4. September

*GP von Italien / 9.-11. September

*Russischer GP / Abgesagt

*GP von Singapur / 30. September – 2. Oktober

*GP von Japan / 7.-9. Oktober

*US GP / 21.-23. Oktober

*GP von Mexiko / 28.-30. Oktober

*GP von Sao Paulo / 11.-13. November

*GP von Abu Dhabi / 18.-20. November