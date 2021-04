Yuri Gagarin und Vostok 1, der erste Mensch ...

Wie Wostok 1 funktioniert

Die Rakete, die Wostok 1 und Juri Gagarin im Orbit in die Luft jagte, wurde von der R-7 Intercontinental Ballistic Missile (ICBM) der Sowjetunion abgeleitet. Ursprünglich für den Start von Atomwaffen in den USA konzipiert, wurde die Rakete für den Umschlag menschlicher Fracht wiederverwendet.

Gagarin war Oberleutnant der sowjetischen Luftwaffe, als die Regierung ihn zusammen mit 19 anderen Piloten für das erste Kosmonauten-Trainingsprogramm auswählte. Es wurde letztendlich für den Vostok 1 Flug aufgrund seiner ausgewählt Geschicklichkeit und die Tatsache, dass er klein war (1,57 Meter oder 5’2 ”), wodurch es leichter in seine enge Kapsel passt.

Wostok 1 bestand aus einer nur 2 Meter breiten Druckkugel sowie einem Ausrüstungsmodul, in dem die Elektronik und die Triebwerke untergebracht waren, mit denen das Fahrzeug zur Erde zurückgebracht werden sollte. Für den Fall, dass die Triebwerke für den Wiedereintritt versagten, wäre Gagarin natürlich wieder in die Erdatmosphäre eingetreten. nach 10 Tagen. Er brachte genug Essen und Vorräte mit, um am Leben zu bleiben, wenn das passierte.

Gagarin wurde vom heutigen Kosmodrom Baikonur in Kasachstan aus gestartet. Zu dieser Zeit wurde der Ort Tyratam nach einem nahe gelegenen Bahnhof benannt, um den Westen über den genauen Zweck des Startplatzes zu verwirren. Das Pad, auf dem Vostok 1 gestartet ist, heißt jetzt Gagarins Start und wird immer noch für Starts der Sojus-Crew verwendet.

Gagarin und Vostok 1 wurden gegen Mittag gestartet. Kurz nach dem Start rief der Kosmonaut “Poyekhali!” im Radio, was auf Englisch grob übersetzt “Let’s roll!” Einige Minuten später betrat er die Umlaufbahn und konnte die Erde durch ein einziges Fenster in der Nähe seiner Füße sehen.

Der größte Teil des Fluges war automatisiert, obwohl Gagarin im Notfall die Möglichkeit hatte, sein Raumschiff manuell zu steuern. Als Wostok 1 sich darauf vorbereitete, wieder in die Erdatmosphäre einzutreten, ließ das Fahrzeug sein Ausrüstungsmodul wie geplant fallen. Das Modul trennte sich jedoch nicht vollständig und wurde durch einen Fadenstrang an der Gagarin-Kapsel befestigt.

Das zusätzliche Gewicht warf Gagarin in eine Drehung und ließ ihn 8 G Kraft spüren – weit mehr als erwartet während des normalen Fluges. Als erfahrener Kampfpilot konnte er sein Bewusstsein aufrechterhalten, bis sich die Drähte, die das Ausrüstungsmodul hielten, lösten und seinen Abstieg stabilisierten.

Ungefähr 7 Kilometer über der Erde warf Gagarin wie geplant aus Wostok 1 aus und fiel mit dem Fallschirm zu Boden. Ein lokaler Bauer und seine Tochter sahen zu, wie die kugelförmige Metallkugel von Vostok 1 in den Boden krachte, gefolgt von Gagarin, der sanft in seinem orangefarbenen Fluganzug landete. Gagarin erinnerte sich später: “Als sie mich in meinem Raumanzug sahen, begannen sie sich vor Angst zurückzuziehen. Ich sagte ihnen, keine Angst, ich bin ein Sowjetbürger wie Sie, der von dort heruntergekommen ist und ich muss einen finden Telefon, um Moskau anzurufen! “